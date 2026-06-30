Sunny Deol Viral Video: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल 'बॉर्डर 2' के बाद एक और फिल्म ला रहे हैं. इसका नाम है 'इक्का'. ओटीटी पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म में सनी देओल एक वकील एक किरदार में नजर आएंगे. सोमवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन, दूसरी ओर चर्चाएं सनी के जूतों की भी खूब हो रही है. सोशल मीडिया पर उनका फटे जूतों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इवेंट में फटे जूते में पहुंचे थे सनी देओल

सनी देओल अपनी फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फटे जूते पहनकर पहुंचे थे. वो हमेशा की तरह ही डैशिंग नजर आ रहे थे, लेकिन जब लोगों की नजरें उनके जूतों पर पड़ी तो कई तरह के सवाल फैंस ने सोशल मेडिया पर पूछ डाले. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सनी का जूता नीचे से एड़ी के वहां से फटा हुआ नजर आ रहा है.

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फैंस ने लिए जमकर मजे

सनी देओल के इस वीडियो पर फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई उनके जूतों की कीमत बता रहा है तो कोई मजेदार कमेंट कर रहा है. वहीं कोई उनका मजाक भी उड़ा रहा है. एक यूजर ने 'गदर' के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन को ध्यान में रखते हुए कमेंट किया, 'वो पंप उखाड़ते वक्त थोड़े घिस गए है.'

एक यूजर ने लिखा, 'हो सकता है कि उन्होंने अपने पापा के जूते पहने हों. वह अभी भी दुख में है.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'सनी के पास पैसे नहीं है.' एक ने लिखा, 'जींस फटी हो सकती है तो जूते क्यों नहीं.' जबकि एक यूजर लिखता है, 'एडमिन तुझे सनी का ढाई किलो का हाथ पड़ गया न तब अक्ल आएगी.'

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कब आ रही है 'इक्का'?

इक्का नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई 2026 को रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में सनी देओल के साथ दीया मिर्जा और अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. सनी इसके जरिए ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं. इक्का का डायरेक्शन सिद्धार्थ. पी. मल्होत्रा ने किया है.



