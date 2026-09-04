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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'

Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'

Bigg Boss 20: सलमान खान रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है और इसी बीच उनका एक वीडियो सेट से सामने आया है, जिसमें वो पैप्स पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Sep 2026 10:28 PM (IST)
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सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस' के नए सीजन 20 को लेकर चर्चा में हैं. इस शो को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. ऐसे में सलमान ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है. इसके सेट से एक्टर की पहली झलक भी सामने आई है. इसी के साथ ही उनके वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें एक्टर पैप्स पर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं. वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखते हैं.

पैप्स पर भड़के सलमान खान

'बिग बॉस 20' के सेट से सामने आए सलमान खान के वीडियो में देखने के लिए मिला कि वो शो के स्टेज पर एंट्री लेते हैं और फिर उन पर भड़कने लगते हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सलमान कहते हैं, 'पापा ये तेरा काम नहीं है. तू ये नहीं बताएगा. कैमरा के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है.' इस दौरान सलमान खान काफी गुस्से में नजर आते हैं. वो एकदम गुस्से से लाल हुए नजर आते हैं और खुद को कंट्रोल करते दिखते हैं.

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गौरतलब है कि सलमान खान के स्टेज पर आते ही पैप्स जोर से चिल्लाने लगते हैं और पोज देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एक्टर उन पर गुस्सा होते नजर आते हैं. हालांकि, उनके गुस्सा होने के पीछे की सटीक वजह सामने नहीं आई है.

 
 
 
 
 
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काऊबॉय हैट लुक में गजब दिखे सलमान खान

गौरतलब है कि 'बिग बॉस 20' के ग्रांड फिनाले के शूट के दौरान सलमान खान का गजब का स्वैग भी देखने के लिए मिला. वो काऊबॉय हैट में नजर आए. उन्होंने जीन्स टी-शर्ट में उनका कमाल का लुक देखने के लिए मिला. सलमान शो में एकदम ही स्वैग में नजर आए. उनका लुक देखते ही बन रहा था.

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'बिग बॉस 20' में सीक्रेट और कई ट्विस्ट

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में काफी ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं. बीते दिन ही घर की इनसाइड तस्वीरें और वीडियोज सामने आए थे, जिसमें दो सीक्रेट का जिक्र किया गया था. पहला तो 20 नंबर का रूम होगा, जिसमें काफी सरप्राइज छुपा है. वहीं, घर के अंदर भी सीक्रेट छुपा है, जिसका खुलासा तो एपिसोड ऑनएयर के बाद ही होगा. घर का डिजाइन भी इस बार हर बार से काफी अलग किया गया है, जो कि एडवेंचर के जैसे लग रहा है. शो में इस बार वरदान भी मिलने वाला है. कंटेस्टेंट्स को डबल लाइफ मिलेगी.

गौरतलब है कि 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है. इसे जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर 10.30 बजे रोजाना देख सकते हैं. शो में 17 कंटेस्टेंट ग्रांड प्रीमियर में एंट्री करेंगे. वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, भोजपुरी से आम्रपाली दुबे एंट्री करने वाली हैं. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 10:28 PM (IST)
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SALMAN KHAN Bigg Boss 20
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