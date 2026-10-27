Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकाजी तौकीर या माही विज, 'बिग बॉस 20' में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी? जानें सातवें हफ्ते की टॉप 10 रैंकिंग

काजी तौकीर या माही विज, 'बिग बॉस 20' में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी? जानें सातवें हफ्ते की टॉप 10 रैंकिंग

'बिग बॉस 20' के सातवें हफ्ते की रैंकिंग सामने आ गई है. इस बार काजी तौकीर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अरिश्फा खान दूसरे नंबर पर रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, इसमें नए ड्रामे और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इस बीच 'बिग बॉस 20' के सातवें हफ्ते की टॉप 10 रैंकिंग सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन-से कंटेस्टेंट दर्शकों की पहली पसंद बने.

शो से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस तक' की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, लव गिल, माही विज, आम्रपाली दुबे, गुल्लू और अरिश्फा खान समेत कई कंटेस्टेंट टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

माही विज 10वें, लव गिल 9वें नंबर पर

इस हफ्ते की रैंकिंग में माही विज 10वें नंबर पर हैं, जबकि लव गिल ने नौवीं पोजिशन हासिल की है. भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे आठवें नंबर पर हैं, वहीं, यंग डीएसए 7वें नंबर पर रहे. उदिति को छठा और कनिका को पांचवां स्थान मिला है. 

गुल्लू चौथे, स्काउट ओपी तीसरे नंबर पर

सीजन की शुरुआत से ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहे गुल्लू इस हफ्ते चौथे स्थान पर हैं. वहीं, बीते हफ्ते चर्चा में रहे स्काउट ओपी ने ट्रोलिंग के बावजूद तीसरी पोजिशन हासिल की है. अरिश्फा खान इस बार दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं.

काजी तौकीर की बादशाहत बरकरार

टॉप पोजिशन पर एक बार फिर रॉकस्टार काजी तौकीर का कब्जा है. वो इस हफ्ते भी नंबर एक पर बने हुए हैं. दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बरकरार है और सातवें हफ्ते की रैंकिंग में भी उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया है.

कब और कहां देखें 'बिग बॉस 20'?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को आप टीवी और ओटीटी, दोनों प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. शो का टेलीकास्ट कलर्स टीवी पर हर रात 10:30 बजे होता है, जबकि जो दर्शक इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वो जियो हॉटस्टार पर इसके एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं.

इसके अलावा, बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली हर हलचल और ड्रामे को करीब से देखने के लिए जियो हॉटस्टार पर 24 घंटे लाइव फीड का विकल्प भी मौजूद है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
एकता कपूर ने 'नागिन' को लेकर दिया अपडेट, नहीं आएगा 8वां सीजन? बोलीं- 'लकी नहीं है...'
एकता कपूर ने 'नागिन' को लेकर दिया अपडेट, नहीं आएगा 8वां सीजन? बोलीं- 'लकी नहीं है...'
टेलीविजन
दीपिका सिंह से शादी के बाद बदली रोहित राज गोयल के परिवार की जिंदगी, डायरेक्टर ने सुनाया दर्द
दीपिका सिंह से शादी के बाद बदली रोहित राज गोयल के परिवार की जिंदगी, डायरेक्टर ने सुनाया दर्द
टेलीविजन
90s के गानों से फिर सजेगी महफिल, अभिजीत सावंत ला रहे नया म्यूजिकल कॉन्सेप्ट
90s के गानों से फिर सजेगी महफिल, अभिजीत सावंत ला रहे नया म्यूजिकल कॉन्सेप्ट
टेलीविजन
'कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही', फूट-फूटकर रोईं लव गिल, स्काउट को बोलीं- मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी
'कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही', फूट-फूटकर रोईं लव गिल, स्काउट को बोलीं- मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के आशुतोष रांका को इस IAS अफसर पर आया गुस्सा, कहा- 'याद है, 4 घंटे मुझे इंतजार कराया'
CJP के आशुतोष रांका को इस IAS अफसर पर आया गुस्सा, कहा- 'याद है, 4 घंटे मुझे इंतजार कराया'
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच रुझान पर आया ताजा अपडेट, अनंत सिंह-नीरज की टेंशन बढ़ेगी?
बिहार MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच रुझान पर आया ताजा अपडेट, अनंत सिंह-नीरज की टेंशन बढ़ेगी?
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
फ़ुटबॉल
बैलन डी’ओर जीतने पर विराट कोहली ने हैरी केन को दी बधाई, कहा- 'तुम इस अवार्ड के हकदार...'
बैलन डी’ओर जीतने पर विराट कोहली ने हैरी केन को दी बधाई, कहा- 'तुम इस अवार्ड के हकदार...'
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
पंजाब
अमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी
अमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी
विश्व
दुनिया में तबाही के पीछे समंदर? महंगाई, रोजगार से लेकर नौकरियों तक पर संकट
दुनिया में तबाही के पीछे समंदर? महंगाई, रोजगार से लेकर नौकरियों तक पर संकट
एग्रीकल्चर
गेहूं की बुवाई से पहले किसान जरूर करें ये काम, वरना होगा नुकसान!
गेहूं की बुवाई से पहले किसान जरूर करें ये काम, वरना होगा नुकसान!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget