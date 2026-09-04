शाम 6 बजे तक 'मिर्जापुर द मूवी' ने तोड़े 'धमाल 4'-'कॉकटेल 2' समेत 5 फिल्मों के रिकॉर्ड

पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म की सोशल मीडिया पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं. गुड्डू पंडित से लेकर कालीन भैया तक इसके सभी किरदार एक बार फिर से स्क्रीन पर आते ही गर्दा उड़ा दिए हैं. फिल्म में नए कलाकारों की एंट्री भी हुई है, जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. ऐसे में फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू का फायदा बॉक्स ऑफिस पर भी मिलता दिख रहा है. चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई और रिकॉर्ड्स के बारे में...

'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-1

'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. मूवी ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसने पहले दिन 2026 की बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने ओपनिंग डे पर शाम 6 बजे तक 16.14 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

- फिल्म की ऑक्यूपेंसी 33.8% दर्ज की गई है.

- इसने हिंदी में 16.04 करोड़ और तेलुगु में 10 लाख का बिजनेस कर लिया है.

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेसी डे- 1 16.14 करोड़ (शाम 6 बजे) 33.8% टोटल कलेक्शन 16.14 करोड़

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'मिर्जापुर द मूवी' ने तोड़े 2026 की 5 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड

'मिर्जापुर द मूवी' ने 2026 में ओपनिंग डे पर धांसू कमाई करने वाली बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसने 'धमाल 4' और 'कॉकटेल 2' जैसी 5 फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिसे इसने पछाड़ दिया है. इसमें 'धमाल 4'- 15.5 करोड़, 'कॉकटेल 2'- 14.1 करोड़, अल्फा- 9.25 करोड़, ओ रोमियो- 9.01 करोड़ और 'है जवानी तो इश्क होना है'- 8.65 करोड़ को पछाड़ दिया है. देखिए बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में...

1. धुरंधर 2- 140 करोड़

2. बॉर्डर 2- 32.1 करोड़

3. आवारापन 2- 23.4 करोड़

4. वेलकम टू द जंगल- 19.4 करोड़

5. भूत बंगला- 18.31 करोड़

6. मिर्जापुर द मूवी- 16.14 करोड़

7. धमाल 4- 15.5 करोड़

8. कॉकटेल 2- 14.1 करोड़

9. अल्फा- 9.25 करोड़

10. ओ रोमियो- 9.01 करोड़

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'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में बात की जाए तो ये प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज 'मिर्जापुर' की फिल्म है, जिसमें वही किरदार देखने के लिए मिलते हैं. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें जितेंद्र भी अहम रोल में हैं. वहीं, रवि किशन जैसे कलाकारों की नई एंट्री भी हुई है.