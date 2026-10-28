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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?

पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?

पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने डी.वाई. चंद्रचूड़ पर अपनी आलोचना को न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया तक सीमित बताया.जानिए कॉलेजियम और सरकार की भूमिका पर उनका क्या कहना है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 07:20 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी किताब विदाउट फियर ऑर फेवर में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर चंद्रचूड़ के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह की आलोचना उन्होंने की थी, वह केवल न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया तक सीमित थी, न कि उनके न्यायिक रिकॉर्ड से जुड़ी थी. 

इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में संजय किशन कौल कहा कि उनका मानना ​​है कि सरकार के साथ सिफारिशों पर चर्चा करने से पहले कॉलेजियम को उम्मीदवारों के बारे में स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए. पहले से सरकार की मंजूरी नहीं लेनी चाहिए.

उन्होंने आगे बोला की मैंने यह कभी नहीं कहा कि चंद्रचूड़ सरकार के प्रति झुकाव रखते थे. मैंने बस कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में उनका रुख सरकार के प्रति झुकाव वाला था.

कॉलेजियम को लेकर पूर्व जज जस्टिस के विचार

पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी किताब विदाउट फियर ऑर फेवर में अपने और सरकार के साथ परामर्श के दायरे को लेकर पैदा हुए मतभेदों का जिक्र किया है. इस वजह से विवाद शुरू हो गया है. कौल ने कहा कि कॉलेजियम को पहले उम्मीदवारों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करके फैसला लेना चाहिए. इस तरह के मुद्दे पर सरकार के साथ बाद में राय मशवरा होना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​था कि कॉलेजियम को नामों पर चर्चा करनी चाहिए और फिर उन्हें सरकार के पास भेजना चाहिए. ये वही स्टेज है, जहां सरकार के साथ बातचीत होनी चाहिए. हमें सरकार से पहले से कोई मंजूरी नहीं लेनी चाहिए."

पूर्व CJI चंद्रचूड़ की कामों की तारीफ

कौल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने न सिर्फ चंद्रचूड़ की न्यायिक क्षमताओं को सवाल नहीं किए है. बल्कि, उन्होंने पूर्व CJI के न्यायिक कामों की तारीफ भी की है. उनका मानना ​​है कि सरकार से जुड़े मामलों में फैसला लेते समय जज काफी हद तक स्वतंत्र रहते है. उन्होंने कहा जज अभी भी काफी हद तक स्वतंत्र हैं और न्यायिक मामलों में सरकार के खिलाफ भी फैसला लेने में सक्षम हैं.

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर मतभेदों पर कौल का बयान

इंटरव्यू के दौरान, कौल ने अपनी किता में बताए गए मतभेदों के पीछे की परिस्थितियों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान न्यायिक नियुक्तियों पर 3 स्टेज में चर्चा हुई थी. पहले स्टेज में 5 नामों पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर आखिरी मौके पर एक छठा नाम जोड़ने का प्रस्ताव आया. कौल के अनुसार, बाकी सदस्यों ने इस पर सहमति नहीं दी. इसके बाद, जब पहले से तय 5 नामों पर सिफारिशें अभी भी लंबित थीं, तब 2 और नामों का प्रस्ताव रखा गया.

कौल ने कहा कि वह इन दो नए नामों के लिए तो मान गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले वाले 5 उम्मीदवारों की सीनियरिटी बनी रहनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जुलाई में यह मतभेद और गहरा गया, जब एक और उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई और सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
D Y Chandrachud Sanjay Kishan Kaul SUPREME COURT D.Y. Chandrachud
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