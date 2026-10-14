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हिंदू या मुसलमान.. मिस्टर फैजू की वाइफ तान्या किस धर्म की हैं?
पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर फैजू ने हाल ही में शादी रचाई है. उन्होंने 10 अक्टूबर को तान्या संग निकाह किया. शादी के बाद से ही उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.
पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर फैजू उर्फ फैसल शेख शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तान्या के साथ निकाह किया. उनकी पत्नी को लेकर फैंस के मन में सवाल है कि आखिर वो हिंदू या मुसलमान किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं?
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Published at : 14 Oct 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Mr Faisu
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