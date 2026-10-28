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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव

दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव

नई दिल्ली और वाराणसी को जोड़ने वाली नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का उद्घाटन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है. इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 28 Oct 2026 07:23 AM (IST)
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रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली और वाराणसी के बीच नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है. इस ट्रेन का नंबर 27421/27422 होगा. रेलवे बोर्ड की ओर से 27 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह ट्रेन प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी रुकेगी.

नई दिल्ली और वाराणसी को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का उद्घाटन आने वाले 31 अक्टूबर को होने जा रहा है. हफ्ते में छह दिन यह ट्रेन दोनों शहरों को जोड़ेगी. इसका उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे.

दिल्ली और वाराणसी से कितने बजे रवाना होगी ट्रेन?

रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं. हालांकि, ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं की गई है. नोटिफिकेशन में इसे जल्द से जल्द शुरू करने की बात कही गई है. 

रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक, वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 27421 रात 8:50 बजे पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे पर नई दिल्ली पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में रुकेगी. नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन नंबर 27422 रात 9:40 बजे पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे पर वाराणसी पहुंचेगी.

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल

वाराणसी से नई दिल्ली रवाना होने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर 27421) का ठहराव इन स्टेशनों पर होगा. जिसमें,

- वाराणसी: रात 8:50 बजे प्रस्थान

- प्रयागराज: रात 10:35 बजे आगमन, 10:40 बजे प्रस्थान

- कानपुर सेंट्रल: रात 12:40 बजे आगमन, 12:45 बजे प्रस्थान

- अलीगढ़: सुबह 3:55 बजे आगमन, 3:57 बजे प्रस्थान

- गाजियाबाद: सुबह लगभग 5:40 बजे आगमन, 5:42 बजे प्रस्थान

- नई दिल्ली: सुबह 6:10 बजे आगमन

नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल

नई दिल्ली से वाराणसी रवाना होने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर 27422) का ठहराव इन स्टेशनों पर होगा. जिसमें,

- नई दिल्ली: रात 9:40 बजे प्रस्थान

- गाजियाबाद: रात 10:13 बजे आगमन, 10:15 बजे प्रस्थान

- अलीगढ़: रात 11:20 बजे आगमन, 11:22 बजे प्रस्थान

- कानपुर सेंट्रल: रात 1:55 बजे आगमन, 2:00 बजे प्रस्थान

- प्रयागराज: सुबह 5:05 बजे आगमन, 5:10 बजे प्रस्थान

- वाराणसी: सुबह 7:10 बजे आगमन

अधिसूचना में रेलवे बोर्ड ने क्या जानकारी दी?

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी. वाराणसी से यह ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी, जबकि नई दिल्ली से शनिवार को इसका परिचालन नहीं होगा. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव वाराणसी और सेकेंडरी रखरखाव नई दिल्ली में किया जाएगा. इसके अलावा, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल में ट्रेन में पानी भरने की व्यवस्था होगी.

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों और वाराणसी के बीच रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को ट्रेन के परिचालन की तैयारी करने और इसकी व्यापक प्रचार-प्रसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं. 

यह भी पढ़ेंः SCO बैठक में शामिल होने दिल्ली आएंगे पाकिस्तानी मंत्री? भारत ने दिया न्योता

Published at : 28 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Vande Bharat VARANASI NEW DELHI
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