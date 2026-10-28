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दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए नई सुविधा, लॉन्च हुआ बुकिंग ऐप

दिल्ली में DSIIDC के नए ऐप से शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है. ग्राहक 208 सरकारी दुकानों पर बुकिंग कर सकेंगे. भुगतान के बाद 48 घंटे में ठेके से शराब लेनी होगी. घर पर डिलीवरी नहीं मिलेगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 28 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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दिल्ली में अब शराब खरीदने के लिए ठेकों पर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निगम (DSIIDC) ने शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है. इस ऐप के जरिए ग्राहक अपनी पसंद का ब्रांड चुनकर ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान कर सकेंगे. हालांकि, शराब की होम डिलीवरी की सुविधा नहीं दी गई है. बुकिंग करने के बाद ग्राहकों को संबंधित दुकान पर जाकर ही शराब लेनी होगी.

‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ ऐप के जरिए ग्राहक उपलब्ध शराब के ब्रांड देख सकते हैं. इसके बाद वे अपनी पसंद की दुकान चुनकर बोतल का साइज और मात्रा तय कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को दुकान पर पहुंचने से पहले ही अपनी पसंद का ब्रांड चुनने में आसानी होगी.

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ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान पूरा होने के बाद ग्राहक को एक क्यूआर कोड मिलेगा. शराब की दुकान पर इस कोड को स्कैन करके ग्राहक अपना ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे. इससे दुकान पर खरीदारी की प्रक्रिया आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

बुकिंग के बाद 48 घंटे के अंदर लेनी होगी शराब

इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को समयसीमा का ध्यान रखना होगा. ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित ठेके से शराब लेनी होगी. यानी ग्राहक पहले से अपनी पसंद का ब्रांड बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तय समय के अंदर दुकान पहुंचना होगा.

ऐप पर शराब प्राप्त करने से पहले बुकिंग रद्द करने का विकल्प भी दिया गया है. हालांकि, एक बार उत्पाद खरीद लेने या प्राप्त कर लेने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकेगा.

फिलहाल 208 सरकारी दुकानों पर मिलेगी सुविधा

दिल्ली में 4 सरकारी निगमों के जरिए 700 से ज्यादा दुकानों पर शराब की बिक्री होती है. लेकिन ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा फिलहाल DSIIDC के 208 आउटलेट्स तक ही सीमित है. ऐसे में दिल्ली के सभी शराब ठेकों पर इस सुविधा का लाभ अभी नहीं मिलेगा.

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इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शराब की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और भुगतान काउंटरों पर भीड़ का दबाव घटाना है. इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान और बुकिंग से बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है.

ग्राहकों को भी दुकान पर पहुंचने से पहले उपलब्ध ब्रांड और बोतल का साइज चुनने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, इस व्यवस्था का लाभ फिलहाल उन्हीं दुकानों पर मिलेगा, जिन्हें DSIIDC की ऑनलाइन बुकिंग सेवा से जोड़ा गया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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Delhi Government DELHI NEWS
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