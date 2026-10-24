करवा चौथ पर दिखना है सबसे खूबसूरत? टीवी हसीनाओं के ये लुक्स करें ट्राई, हर कोई करेगा तारीफ

करवा चौथ पर रेड और येलो जैसे रंगों से हटकर कुछ पहनना चाहती हैं, तो देवोलीना भट्टाचार्य के इस साड़ी लुक से आइडिया ले सकती हैं. उन्होंने ब्लू साड़ी के साथ येलो ब्लाउज कैरी किया है. साड़ी को उन्होंने आगे की तरफ पल्लू स्टाइल में ड्रेप किया है. हैवी इयररिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है. उनका ये स्टाइलिश अंदाज करवा चौथ पर सबसे अलग दिखने के लिए अच्छा ऑप्शन है.