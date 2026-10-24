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करवा चौथ पर दिखना है सबसे खूबसूरत? टीवी हसीनाओं के ये लुक्स करें ट्राई, हर कोई करेगा तारीफ
करवा चौथ पर हर महिला खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती है. ऐसे में आप टीवी एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपना स्टाइल चुन सकती हैं, जिसकी हर कोई तारीफ करेगा.
करवा चौथ का त्यौहार करीब आ रहा है, ऐसे में अगर आपने इस खास दिन पर साड़ी या सूट पहनने का मन बनाया है, तो अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. टीवी की इन हसीनाओं के खूबसूरत लुक्स से टिप्स लेकर आप भी अपने अंदाज से सबका दिल जीत सकती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 06:46 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth 2026
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