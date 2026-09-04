Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2027 में बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे सारे रिकॉर्ड्स, 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट फाइनल

2027 में बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे सारे रिकॉर्ड्स, 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट फाइनल

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाली है. इसमें विक्की कौशल भी हैं. ऐसे में फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसकी रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Sep 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी शादी के बाद पहली बार फिल्म 'लव एंड वॉर' के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. वहीं, इसमें उनके साथ विक्की कौशल भी हैं, जो फर्स्ट टाइम इस कपल के साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगे. संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर अपडेट सामने आया है कि इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है. ये 2027 में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने आ रही है.

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' 2027 की की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है. इसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में अब फिल्म की रिलीज डेट फाइनल होते ही दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. शादी के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को पहली बार स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. फिल्म को 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: चौथे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'हनुमान अंश', तोड़ डाला 'धुरंधर 2' का भी रिकॉर्ड

'लव एंड वॉर' की शूटिंग हुई पूरी

इसी के साथ ही फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर एक और जानकारी सामने ये भी आई है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. अब मूवी की शूटिंग पूरी होते ही संजय लीला भंसाली की पूरा ध्यान फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ होने वाला है. मेकर्स ने इसकी रिलीज के लिए रिपब्लिक डे को चुना है. ये संजय लीला भंसाली की ग्रांड रोमांटिक वॉर फिल्म है.

'ब्रह्मास्त्र' में दिखे थे रणबीर-आलिया

आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को आखिरी बार फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में देखा गया था. इसमें दोनों की जोड़ी शादी के पहले नजर आई थी. शादी के बाद अभी तक उन्हें किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया. हालांकि, इसके सीक्वल में भी दोनों साथ दिखेंगे.

यह भी पढ़ें: समय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल

रणबीर कपूर इसके अलावा 'रामायण' का भी पार्ट हैं, जिसमें वो राम के रोल में दिखेंगे. इसके साथ ही इसमें सीता के रोल में साई पल्लवी भी हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. वहीं, आलिया भट्ट को आखिरी बार 'अल्फा' में एक्शन मोड में देखा गया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
चौथे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'हनुमान अंश', तोड़ डाला 'धुरंधर 2' का भी रिकॉर्ड
चौथे हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने किया कमाल, तोड़ डाला 'धुरंधर 2' का भी रिकॉर्ड
बॉलीवुड
श्रेया घोषाल का फैन गर्ल मोमेंट, फ्लाइट में हुई फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात
श्रेया घोषाल का फैन गर्ल मोमेंट, फ्लाइट में हुई फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात
बॉलीवुड
समय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, समय रैना संग डेटिंग के हैं रूमर्स
बॉलीवुड
राखी सावंत ने क्यों रचाया था अपना स्वयंवर? एक्ट्रेस ने बताई वजह- 'मुझे अपना घर खरीदना था'
राखी सावंत ने क्यों रचाया था अपना स्वयंवर? एक्ट्रेस ने बताई चौंकाने वाली वजह
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
9 दिन से मलबे में दबे 2 लोगों का रेस्क्यू, परिजन बोले- 'चमत्कार से कम नहीं'
9 दिन से मलबे में दबे 2 लोगों का रेस्क्यू, परिजन बोले- 'चमत्कार से कम नहीं'
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
Home Tips
Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget