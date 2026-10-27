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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट की लग्जरी कार, खुशी से झूमीं नेहा स्वामी

अर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट की लग्जरी कार, खुशी से झूमीं नेहा स्वामी

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ के खास मौके पर अपनी पत्नी नेहा स्वामी को एक शानदार नई कार गिफ्ट की है. तोहफा देख नेहा हद खुश नजर आईं. कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 05:44 PM (IST)
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टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ के खास मौके पर अपनी पत्नी नेहा स्वामी को एक शानदार नई कार गिफ्ट की है. अर्जुन के इस खास सरप्राइज को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दोनों का ये खास पल सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

करवाचौथ के मौके पर अर्जुन ने अपनी पत्नी को ये महंगा तोहफा देकर उनके दिन को और भी खास बना दिया. 

अर्जुन ने पत्नी को गिफ्ट की थार
इस खास पल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में अर्जुन बिजलानी अपनी पत्नी नेहा स्वामी की आंखों पर पट्टी बांधते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वो नेहा को लेकर कार के पास पहुंचते हैं. जैसे ही अर्जुन उनकी आंखों से पट्टी हटाते हैं, सामने नई महिंद्रा थार देखकर नेहा हैरान रह जाती हैं.

अपने पति की तरफ से मिले इस खास सरप्राइज को देखकर नेहा खुशी से झूम उठती हैं और अर्जुन को गले लगा लेती हैं. अर्जुन बिजलानी ने नई कार के सामने नारियल फोड़कर पूजा भी की.

 
 
 
 
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केक काटते दिखे एक्टर
वहीं, दूसरे वीडियो में अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी अपने बेटे के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर अर्जुन की मां भी उनके साथ मौजूद थीं. केक कटिंग के दौरान पूरा परिवार काफी खुश दिखाई दिया. इसके बाद सभी ने एक-दूसरे को केक खिलाकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया. 

 
 
 
 
 
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इस दौरान पैपराजी से बात करते हुए अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आप भी अपनी बीवियों के लिए ये सब जरूर कीजिएगा. उसको गाड़ी दो ताकि वो अपने घर चली जाए.'

 
 
 
 
 
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वीडियोज सामने आने के बाद फैंस कपल की बधाई दे रहे हैं और उनके बीच के बॉन्ड की तारीफ कर रहे हैं.

'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहा कपल
बता दें इन दिनों अर्जुन बिजलानी और पत्नी नेहा स्वामी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहे हैं.  

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani
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