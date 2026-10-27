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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनCID प्रोड्यूसर बीपी सिंह का हार्ट अटैक से निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

CID प्रोड्यूसर बीपी सिंह का हार्ट अटैक से निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

टीवी शो 'सीआईडी' के प्रोड्यूसर बीपी सिंह का आज, 27 अक्तूबर को हार्ट अटकै से निधन हो गया है. 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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टीवी के पॉपुलर शो 'सीआईडी' के प्रोड्यूसर ब्रिजेंद्र पाल सिंह यानी बीपी सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. आज, 27 अक्तूबर को हार्ट अटकै से उनका निधन हो गया है. 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रोड्यूसर के निधन की खबर दी. अशोक पंडित ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी है.

अशोक पंडित ने जताया दुख
अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रोड्यूसर बीपी सिंह की एक फोटो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज सुबह-सुबह एक बेहतरीन प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बी.पी. सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उन्हें दिल का एक बड़ा दौरा पड़ा था. वे एक शानदार फिल्ममेकर थे, जिन्होंने अपने क्राइम शो 'सीआईडी' और 'आहट' से पूरे देश को बांधे रखा.'

उन्होंने लिखा, 'उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि जब वे आईएफ टीडीए के अध्यक्ष थे, तब मैं उनके काफी करीब था. वे एक बहुत अच्छे इंसान और मेरे प्यारे दोस्त थे.'

 
 
 
 
 
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कल होगा अंतिम संस्कार
अशोक पंडित ने आगे लिखा, 'मनोरंजन की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा.  उनका अंतिम संस्कार कल, 28 अक्टूबर को किया जाएगा. इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी.'

निधन की खबर सामने आते ही लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. 

बीपी सिंह के बारे में
बता दें, बृजेंद्र पाल सिंह भारतीय टेलीविजन जगत के एक जाने-माने निर्माता, निर्देशक और एक्टर थे.  उन्होंने टीवी शो आहट का निर्माण किया. इसके बाद शो 'सीआईडी'  उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर रहा.  उन्होंने 'सीआईडी' शो में  डी.सी.पी. शमशेर सिंह चिटरोले की भूमिका भी निभाई.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Brijendra Pal Singh
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