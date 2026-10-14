Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुहानिका धवन का नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक, ट्रेडिशनल अंदाज ने खींचा ध्यान

रुहानिका धवन का नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक, ट्रेडिशनल अंदाज ने खींचा ध्यान

रुहानिका धवन अपने नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनके ट्रेडिशनल आउटफिट, जूलरी और स्टाइलिश अंदाज ने उनके पूरे लुक को खास बना दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2026 01:55 PM (IST)
रुहानिका धवन अपने नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनके ट्रेडिशनल आउटफिट, जूलरी और स्टाइलिश अंदाज ने उनके पूरे लुक को खास बना दिया है.

रुहानिका धवन की इन तस्वीरों में उनके गरबा लुक के अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं. कहीं उनके चेहरे की प्यारी मुस्कान ध्यान खींचती है, तो कहीं उनके फोटो खिंचवाने का अंदाज काफी अच्छा लग रहा है.

1/7
रुहानिका धवन अपनी क्यूटनेस और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है. रुहानिका का इस बार नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक देखने को मिल रहा है , जिसमें वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है.
रुहानिका धवन अपनी क्यूटनेस और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है. रुहानिका का इस बार नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक देखने को मिल रहा है , जिसमें वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है.
2/7
रुहानिका धवन ने नवरात्रि लुक के लिए ट्रेडिशनल ऑउटफिट चुना है. उनके यह लुक में त्योहारों के रंग वाली रौनक साफ़ दिखाई दे रही है. उनके ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ साथ उनका प्यारा अंदाज़ भी देखने को मिल रहा है.
रुहानिका धवन ने नवरात्रि लुक के लिए ट्रेडिशनल ऑउटफिट चुना है. उनके यह लुक में त्योहारों के रंग वाली रौनक साफ़ दिखाई दे रही है. उनके ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ साथ उनका प्यारा अंदाज़ भी देखने को मिल रहा है.
3/7
रुहानिका के गरबा लुक में सिर्फ उनका ऑउटफिट ही नहीं बल्कि ज्वेल्लेरी और उनका कैर्री करने का स्टाइल रुहानिका कि ख़ूबसूरती और पूरे लुक को और भी ज्यादा निखार रहा है.
रुहानिका के गरबा लुक में सिर्फ उनका ऑउटफिट ही नहीं बल्कि ज्वेल्लेरी और उनका कैर्री करने का स्टाइल रुहानिका कि ख़ूबसूरती और पूरे लुक को और भी ज्यादा निखार रहा है.
4/7
रुहानिका कमरे के सामने इस लुक को और भी ख़ास बना रही है. उनकी तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ नज़र आ रहे हैं.
रुहानिका कमरे के सामने इस लुक को और भी ख़ास बना रही है. उनकी तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ नज़र आ रहे हैं.
5/7
रुहानिका धवन अपने गरबा लुक के साथ-साथ अपने बाकी ट्रेडिशनल लुक्स में भी बहुत खूबसूरत और क्यूट लगती है. उनका हर अंदाज़ फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
रुहानिका धवन अपने गरबा लुक के साथ-साथ अपने बाकी ट्रेडिशनल लुक्स में भी बहुत खूबसूरत और क्यूट लगती है. उनका हर अंदाज़ फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
6/7
रुहानिका धवन का यह लुक नवरात्रि और गरबा के फैशन गोल्स दे रहा है. ट्रेडिशनल कपड़ों को पसंद करने वाले लोग रुहानिका के इस अंदाज से अपने फेस्टिव लुक के लिए आइडिया ले सकते हैं.
रुहानिका धवन का यह लुक नवरात्रि और गरबा के फैशन गोल्स दे रहा है. ट्रेडिशनल कपड़ों को पसंद करने वाले लोग रुहानिका के इस अंदाज से अपने फेस्टिव लुक के लिए आइडिया ले सकते हैं.
7/7
रुहानिका धवन का यह गरबा लुक दिखाता है कि कैसे अपने अंदाज़ से हर आउटफिट को और उसमें ली गई तस्वीरों को ख़ास बनाया जा सकता है.
रुहानिका धवन का यह गरबा लुक दिखाता है कि कैसे अपने अंदाज़ से हर आउटफिट को और उसमें ली गई तस्वीरों को ख़ास बनाया जा सकता है.
Published at : 14 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Ruhanika Dhawan

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
अनीत पड्डा की फेयरीटेल थीम वाली बर्थडे पार्टी में पहुंचे अहान पांडे, आलिया भट्ट ने लूटी महफिल
अनीत पड्डा की बर्थडे पार्टी में पहुंचे अहान पांडे, आलिया भट्ट ने लूटी महफिल
मनोरंजन
Jailer 2 Advance Booking Day 1: 'जेलर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले करोड़ों, 'जन नायकन' का तोड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले करोड़ों
मनोरंजन
डिज्नी ने ठुकराया था रामानंद सागर की 'रामायण' का ऑफर, ललित मोदी ने बताई हैरान कर देने वाली वजह
रामानंद सागर की 'रामायण' को डिज्नी ने क्यों किया था रिजेक्ट? ललित मोदी ने बताई वजह
मनोरंजन
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
बिहार
इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'
इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'
इंडिया
एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500
एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिए जाने से नाराज
गौतम गंभीर पर भड़के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिए जाने से नाराज
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Road Accidents 2026: रोज 5 मौतें, 17 घायल, 6 साल में सबसे खतरनाक रहा यह साल
दिल्ली रोड एक्सीडेंट: रोज 5 मौतें, 17 घायल, 6 साल में सबसे खतरनाक रहा यह साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget