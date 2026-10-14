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रुहानिका धवन का नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक, ट्रेडिशनल अंदाज ने खींचा ध्यान
रुहानिका धवन अपने नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनके ट्रेडिशनल आउटफिट, जूलरी और स्टाइलिश अंदाज ने उनके पूरे लुक को खास बना दिया है.
रुहानिका धवन की इन तस्वीरों में उनके गरबा लुक के अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं. कहीं उनके चेहरे की प्यारी मुस्कान ध्यान खींचती है, तो कहीं उनके फोटो खिंचवाने का अंदाज काफी अच्छा लग रहा है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :Ruhanika Dhawan
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