रुहानिका धवन का नवरात्रि स्पेशल गरबा लुक, ट्रेडिशनल अंदाज ने खींचा ध्यान

रुहानिका धवन ने नवरात्रि लुक के लिए ट्रेडिशनल ऑउटफिट चुना है. उनके यह लुक में त्योहारों के रंग वाली रौनक साफ़ दिखाई दे रही है. उनके ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ साथ उनका प्यारा अंदाज़ भी देखने को मिल रहा है.