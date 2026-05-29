रित्विक धनजानी ने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि वो क्यों कई बार दिल की सुनकर प्रोजेक्ट चुनते हैं और उनके इन फैसलों ने उन्हें कैसे एक अलग पहचान दी है. एक्टर रित्विक धनजानी ने खुलासा किया है कि जिंदगी में कई निजी, सामाजिक और पैसों से जुड़े जोखिम उठाने के बाद भी उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है. अगर उन्हें एक और मौका दिया जाए तो वो अपना जीवन बिल्कुल उसी तरह जीना चाहेंगे.

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हर फैसले ने कुछ नया सिखाया

रित्विक धनजानी ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, 'उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई साहसिक कदम उठाए हैं. हर निर्णय ने, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, उन्हें आज के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने में मदद की है. हालांकि, इनमें से कई जोखिम उनके जीवन के गहरे व्यक्तिगत पहलुओं से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को फिर से संवारने और कठिन दौर से मजबूत होकर उभरने में विश्वास रखा है.

मुश्किल वक्त में खुद को फिर से संभाला

रित्विक ने कहा, 'मेरे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई ऐसे मौके आए हैं जब मैंने साहसिक कदम उठाए हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हां कहना हो या किसी मुश्किल दौर से गुजरते समय खुद को फिर से संवारना हो. मैं उस दौर को भूलकर खुद को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करता हूं.'

रित्विक ने ये भी स्वीकार किया कि कई जोखिम बेहद निजी थे और उनमें अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन वो पब्लिकली से उन पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं. पेशेवर तौर पर, उन्होंने अक्सर सोच-विचार या सुरक्षित रास्ता चुनने के बजाय दिल की सुनकर और अपने जुनून के साथ ही प्रोजेक्ट चुने हैं.

दिल की सुनकर चुने कई प्रोजेक्ट

उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा, कई पेशेवर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनकर किए हैं. मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, उसका मुझे किसी न किसी रूप में कई गुना लाभ मिला है. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, उनके लिए मैं आभारी हूं.'

एक्टर ने इमोशनल होकर कहा, 'मैं वादा करता हूं, मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है. अगर मुझे अपना जीवन दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं इसे ठीक वैसे ही जीऊंगा, जैसे मैंने जीया है. मैं अपने जीवन में कुछ भी बदलना नहीं चाहता.'

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खतरों के खिलाड़ी 15’ की तैयारी में बिजी हैं रित्विक

रित्विक धनजानी फिलहाल अपने आगामी रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की तैयारियों में जुटे हैं. एक्टर इन दिनों बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ स्टंट बेस्ड रियलिटी शो की शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हैं.

पिछले कुछ सालों में रित्विक ने 'पवित्र रिश्ता', 'नच बलिये', 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' जैसे शो के साथ टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.