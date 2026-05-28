हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना की पत्नी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा- मेरी खुशी से लोगों को दिक्कत क्यों? मिला ये बेहतरीन जवाब

गौरव खन्ना की पत्नी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा- मेरी खुशी से लोगों को दिक्कत क्यों? मिला ये बेहतरीन जवाब

Akanksha Chamola: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला हाल ही में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में पहुंचीं, जहां उन्होंने ट्रोलिंग को लेकर एक सवाल पूछा. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 28 May 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. वो टीवी से दूर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने डांस वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती हैं. हालांकि, इसके चलते उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. आकांक्षा चमोला हाल ही में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में पहुंचीं, जहां उन्होंने ट्रोलिंग को लेकर एक सवाल पूछा. 

आकांक्षा चमोला ने पूछा ये सवाल
आकांक्षा चमोला का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने पूछा, 'जय श्री राम गुरुजी. मेरा नाम आकांक्षा चमोला है. मैं मुंबई से हूं. मैं भी एक एक्ट्रेस हूं. मेरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी करते हैं तो लोग जज करने लगते हैं. मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत बबली हूं. आपके प्रोग्राम में आप यही तो कहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा मस्ती में रहो, खिलखिलाते रहो. मैं यही करती हूं तो गलत हो जाती हूं.'

ये भी पढ़ें:- 'डर हर किसी को लगता है...' खतरों के खिलाड़ी 15' में खतरनाक स्टंट को लेकर बोले गौरव खन्ना

'ये हमेशा एंजॉय क्यों करती हैं?'
उन्होंने आगे कहा, 'लोगों को लगता है कि यार ये इतनी खुश क्यों हैं, ये नाचती क्यों रहती है? ये हमेशा एंजॉय क्यों करती है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या दुखी रहना ही ट्रेंड हो गया है? मतलब क्या मुझे हर जगह जाकर सीरियस और मैच्योर बिहेव करना चाहिए? ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें.' आकांक्षा के इस सवाल का श्री श्री रविशंकर ने बेहद शानदार जवाब दिया.

श्री श्री रविशंकर ने सुनाई शिव-गंगा की कहानी
श्री श्री रविशंकर ने कहा, 'वो एक्सेप्ट करें न करें हमें क्या फर्क पड़ेगा. फर्क पड़ रहा है न आपको. आप अपना मस्ती में रहो. वो गाना है न, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.' आकांक्षा बोलीं, 'गुरुजी, बस यही सुनना था मुझे आपसे.' श्री श्री रविशंकर आगे कहते हैं, 'एक कहानी आपने सुनी है, गंगा जी मतलब नॉलेज. यमुना जी प्रेम हैं तो गंगा जी ज्ञान हैं. तो जब गंगा उतरीं धरती पर लोग उन्हें संभाल नहीं पाए. तो शिवजी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जटाओं में बांधकर थोड़ा सा एक हल्की सी धारा छोड़ दी. इसी तरह तुम. जहां लोग जितना समझते हैं उतना दिखाओ. बाकी सब अपने अंदर रखो. सारी खुशी मत दिखाओ.'

'दिल धोखा और डिज़ायर' को लेकर ट्रोल हो रहीं आकांक्षा चमोला
आकांक्षा चमोला ने हाल ही में वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिज़ायर' को लेकर ट्रोलिंग का सामना किया है. इस सीरीज में उन्होंने कुंवर अमरजीत सिंह और अली हसन के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए, जिनके क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. जहां कुछ लोगों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने इस तरह के रोल करने को लेकर उनकी आलोचना भी की.

ये भी पढ़ें:- अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा- ये इत्ती सी थी, KKK15 में दिखेंगे साथ

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
गौरव खन्ना की पत्नी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा- मेरी खुशी से लोगों को दिक्कत क्यों? मिला ये बेहतरीन जवाब
गौरव खन्ना की पत्नी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा- मेरी खुशी से लोगों को दिक्कत क्यों? मिला ये बेहतरीन जवाब
टेलीविजन
सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो
सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो
टेलीविजन
Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
टेलीविजन
17 बार भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर आस्था का केंद्र बने एनटीआर, भगवान मानकर पैर छूने लगते थे फैंस
17 बार भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर आस्था का केंद्र बने एनटीआर, भगवान मानकर पैर छूने लगते थे फैंस
Advertisement

वीडियोज

Nagma Mirajkar और Ayaan Lal की dating rumours ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
Vasudha: Vasudha-Dev के बीच शुरू हुआ रोमांस, खत्म हुआ फैंस का इंतजार!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के डांस वीडियो ने मचाया तहलका, राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा फिर तेज (28.05.26)
यो यो हनी सिंह ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया- भारी दवाइयों की वजह से हुए थे गंजे
NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
महाराष्ट्र
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget