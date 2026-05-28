हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो

सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो

Divyanka Tripathi Vlog: दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने डिलीवरी से पहले अपने हालात के बारे में बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 28 May 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी शादी के करीब 10 साल बाद मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने C-सेक्शन के जरिए जुड़वां बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद उनके घर में खुशियों का माहौल है. इस खास मौके पर दिव्यांका ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने डिलीवरी से पहले के पलों को दिखाया.

मैं बस ऑर्डर दे रही हूं- दिव्यांका त्रिपाठी
व्लॉग में दिव्यांका ने कहा, 'मैं चाहती थी कि आने वाले मेहमान के लिए हम पूरा घर सेट करके जाएं, लेकिन सब कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. अच्छी बात ये है कि घर में पूरा परिवार है, तो मैं बस चीजें ऑर्डर कर रही हूं और सब सेट करवा रही हूं.' वहीं, उनके पति विवेक दहिया इस दौरान कहते नजर आए, 'मैं सुर की प्रैक्टिस कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि बेबी के लिए कुछ गाने तैयार करूं.'

ये भी पढ़ें:- 'टेंशन होने लगी...', दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेग्नेंसी सुन घबरा गए थे हसबैंड विवेक दहिया, ऐसा था रिएक्शन

विवेक दहिया हुए इमोशनल
अस्पताल जाने से पहले विवेक दहिया पत्नी का बेबी बंप देखकर इमोशनल हो गए. उन्होंने बेबी बंप पर किस करते हुए बच्चे से कहा कि वो जल्द अपने पेरेंट्स से मिलने वाला है. एक्ट्रेस ने व्लॉग में दिखाया कि उन्हें हाथों पर रैश हो रहे हैं. वो पूरा दिन खुजलाती रहती हैं. अस्पताल जाने से पहले कपल की नजर उतारी गई और एक्ट्रेस ने अपने हाथों से हल्दी के निशान लगाती नजर आईं. 

सांस लेने और चलने-फिरने में हुई दिक्कत
सास-ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद दिव्यांका ने आईस्क्रीम खाई और फिर गाड़ी से अस्पताल के लिए रवाना हो गईं. वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की. डिलीवरी से पहले दिव्यांका को सांस लेने और चलने-फिरने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया. डिलीवरी से पहले बेबी की हार्टबीट चैक की गई. बच्चे की मूवमेंट देखकर विवेक इमोशनल हुए और एक्ट्रेस थोड़ी घबराई हुई दिखीं. 

ये एग्ज़ाम जैसा है- दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका ने कहा, 'थोड़ा परेशान हूं. ये एग्ज़ाम जैसा है और जब तक बच्चा हो न जाए तब तक सुकून नहीं मिलता. एकदम से लिटा दिया, मेरी सांस नहीं आ रही. ऑलमोस्ट सब प्रिपेयर हो गया है और कल सुबह मुझे ओटी की तरफ ले जाया जाएगा. अभी मुझे टेंशन तो हो रही है.' इसके बाद आखिरकार दिव्यांका ने मंगलवार को इंस्टाग्राम के जरिए ये गुड न्यूज दी कि वो जुड़वां बेटों की मां बन गई हैं.

2016 में हुई थी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी
बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के 10 साल बाद अब दोनों पेरेंट्स बने हैं. 

ये भी पढ़ें:- शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, विवेक दहिया बोले- मेरे करन अर्जुन आ गए

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो
सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो
टेलीविजन
Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
टेलीविजन
17 बार भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर आस्था का केंद्र बने एनटीआर, भगवान मानकर पैर छूने लगते थे फैंस
17 बार भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर आस्था का केंद्र बने एनटीआर, भगवान मानकर पैर छूने लगते थे फैंस
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे ने पहना हिजाब, ट्रोल्स बोले- मराठी मुलगी हो ऐसा क्यों किया?
अंकिता लोखंडे ने पहना हिजाब, ट्रोल्स बोले- मराठी मुलगी हो ऐसा क्यों किया?
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बिहार
बिहार MLC चुनाव: सम्राट सरकार में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? संभावित नाम भी देखें
बिहार MLC चुनाव: सम्राट सरकार में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? संभावित नाम भी देखें
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ट्रेंडिंग
Viral News: भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget