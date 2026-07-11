सोनी सब टीवी का पॉपुलर और सबसे पुराना शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है. ये शो सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों को जिंदगी की सीख भी देती है. इसी बीच शो में जेठालाल गड़ा के बेटे 'टप्पू' का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भलूनी ने अपने किरदार और शो में एंट्री को लेकर कई बातों का खुलासा किया और खुलकर बात की हैं.

ऐसे दिया टप्पू का ऑडिशन

टेली चक्कर के साथ इंटरव्यू में नीतीश ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि करीब डेढ़ साल से टप्पू के ऑडिशंस चल रहे है, तो कास्टिंग टीम ने मेरे दोस्त को भी अप्रोच किया था. उनकी एज मुझसे ज्यादा थी और उनका नहीं हुआ. फिर मुझे लगा कि मुझे क्यों ही लेंगे, तो मैं ऑडिशन के लिए नहीं गया. करीब 6 महीने बाद फिर ऑडिशन के लिए आया, तो मैं हैरान था कि अब तक टप्पू नहीं मिला.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद मैंने ऑडिशन दी और घर आकर अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि 'जो अपना शो हमलोग देखते थे न वहां ऑडिशन था मेरा.' मेरे पापा भी शो के बहुत बड़े फैन है, तो मम्मी के मुंह से निकल गया कि 'कब बुलाएंगे वो दोबारा?' फिर मैंने मम्मी को कहा कि ऐसा नहीं होता है, अगर फाइनल होते हो, तब कॉल आता है. लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाते हुए कहा, 'आ जायेगा तुम्हें कॉल.'

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2-3 महीने की जमकर मेहनत

इसके अलावा नीतीश ने बताया कि '2 दिन बाद मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ गया. फिर मम्मी पूछती थी कि अब कब बुलाएंगे? तो उसके दो दिन बाद फिर आगे के लिए मुझे कॉल आया और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ. मैं बहुत खुश था और पापा को बोल रहा था कि अब तो मैं आपके दोस्त का बेटा बनूंगा क्योंकि पापा जेठालाल को अपने दोस्त की तरह मानते थे और बहुत पसंद करते थे. खुशी के साथ सभी नर्वस भी थे कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. हालांकि आशीष सर ने पहले ही कहा था कि शुरुआत में सोशल मीडिया पर ध्यान मत देना और मेरे पास टाइम भी नहीं था वो सब के लिए. 2-3 महीने मैंने बहुत मेहनत की और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया.'

3 कलाकारों ने निभाया टप्पू का किरदार

बता दें कि इस पॉपुलर शो की शुरुआत 2008 में हुई थी. करीब 18 साल बाद भी शो के हर किरदार दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. वहीं टप्पू की बात करें, तो अब तक 3 कलाकारों ने इस रोल को निभाया हैं. शो की जब शुरुआत हुई, तब भव्य गांधी ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर टप्पू की भूमिका निभाई और करीब 9 सालों तक यानी 2017 तक शो का हिस्सा बने रहे. इसके बाद राज अनादकट ने 2017 से 2022 तक इस रोल को निभाया. हालांकि अब नीतीश भलूनी 2023 से इस किरदार में अपनी छवि बनाए हुए हैं.

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