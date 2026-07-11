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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनग्लिसरीन नहीं, असली आंसुओं से 'नोयोनिका' करती हैं इमोशनल सीन, मदिराक्षी मुंडले ने किया खुलासा

ग्लिसरीन नहीं, असली आंसुओं से 'नोयोनिका' करती हैं इमोशनल सीन, मदिराक्षी मुंडले ने किया खुलासा

Madirakshi Mundle: टीवी एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्हें बताया कि शोज में इमोशनल सीन के लिए वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने असली आंसू निकालती हैं.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 02:19 PM (IST)
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टीवी सीरियल 'सैराब' भी दर्शकों के बीच पॉपुलर हो रहा हैं. खासकर 'नोयोनिका' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. सीरियल में मदिराक्षी कई इमोशनल सीन करती हुई नजर आती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं. हालांकि जहां कई कलाकार रोने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं मदिराक्षी असली आंसुओं के साथ सीन शूट करती हैं. 

रोने से पहले लेती है 10 सेकंड का टाइम 

हाल ही में मदिराक्षी ने खुद बताया कि उन्होंने आज तक किसी भी सीरियल में इमोशनल सीन करने या रोने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया हैं. किरदारों में ढलने के साथ आंसू निकालना भी एक आर्ट है, जिसे वो बखूबी निभाना जानती हैं. 'सैराब' सीरियल में भी वो रोने वाले सीन से पहले 10 सेकंड का टाइम लेती हैं और आंसू निकाल लेती हैं. हालांकि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आंसुओं में भी उनका कंट्रोल हैं. दोनों आंखों से कितने ड्रॉप आंसू निकालने है और कब तक, ये भी वो अच्छे से जानती हैं. 

 
 
 
 
 
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इतना ही नहीं, सीरियल की डायरेक्टर योगेश भाटी का कहना है कि मदिराक्षी के आंखों में नल लगा है, जिसे वो जब चाहे शुरू और बंद कर सकती हैं. हालांकि ये कला एक कलाकार की पहचान है, जो उसे बाकियों से अलग बनाती हैं. सीरियल में भी उनकी अभिनय हर किसी का दिल जीत रही हैं. 

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मदिराक्षी का करियर 

बता दें कि मदिराक्षी ने 2016 में तेलुगु फिल्म 'ओरी देवुडॉय' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 2015 में ही उन्होंने स्टार प्लस के सीरियल 'सिया के राम' में सीता की भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. वहीं उन्होंने अब तक 'जाट की जुगनी', 'जग जननी मां वैष्णो देवी', 'विघ्नहर्ता गणेश' और 'कयामत से कयामत तक' जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 02:19 PM (IST)
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