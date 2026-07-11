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16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 'पांड्या स्टोर' फेम एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
TV Actor Rohit Chandel Arrested: टीवी एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर एक 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है.
टीवी इंडस्ट्री से बेहद शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में बाजीराव और 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना का किरदार निभाने वाले टीवी एक्टर रोहित चंदेल को 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने आरोपी एक्टर पर 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि अभी तक रोहत या उनकी टीम ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.
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