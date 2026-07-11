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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 'पांड्या स्टोर' फेम एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 'पांड्या स्टोर' फेम एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

TV Actor Rohit Chandel Arrested: टीवी एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर एक 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है.

Written By : कलीम सलमानी |  Curated By: निशा शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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टीवी इंडस्ट्री से बेहद शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में बाजीराव और 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना का किरदार निभाने वाले टीवी एक्टर रोहित चंदेल को 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आरोपी एक्टर पर 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि अभी तक रोहत या उनकी टीम ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. 

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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