टीवी इंडस्ट्री से बेहद शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में बाजीराव और 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना का किरदार निभाने वाले टीवी एक्टर रोहित चंदेल को 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आरोपी एक्टर पर 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि अभी तक रोहत या उनकी टीम ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.