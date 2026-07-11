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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में दीपिका पादुकोण को हुई चलने में परेशानी, एक्ट्रेस ने खुद बताई अपनी हालत

प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में दीपिका पादुकोण को हुई चलने में परेशानी, एक्ट्रेस ने खुद बताई अपनी हालत

Deepika Padukone Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अब हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर फैंस को हेल्थ अपडेट दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो जल्द ही अपने पति रणवीर सिंह के साथ अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर फैंस को नया अपडेट दिया. दीपिका ने बताया कि प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में दीपिका को हुई चलने में परेशानी
दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील शेयर की, जिसमें प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में एक प्रेग्नेंट लेडी को धीरे-धीरे चलते हुए बाथरूम जाते दिखाया गया है. इस रील के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी मौजूदा स्थिति को मजाकिया अंदाज में बयां किया. पोस्ट के साथ उन्होंने सिर्फ एक उल्टा स्माइली इमोजी शेयर किया. बता दें कि एक्ट्रेस की जल्द ही डिलीवरी होने वाली है. 

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प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में दीपिका पादुकोण को हुई चलने में परेशानी, एक्ट्रेस ने खुद बताई अपनी हालत

बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अप्रैल में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. इस पोस्ट में उनकी बेटी दुआ पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े नजर आई थीं. कपल के इस अनाउंसमनेंट पर फैंस और सेलेब्स ने जमकर प्यार लुटाया था.

 
 
 
 
 
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बता दें कि दीपिका और रणवीर ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ का वेलकम किया था. इसके बाद दीपिका फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग को लेकर भी चर्चा में रहीं.

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रेग्नेंसी के बावजूद दीपिका पादुकोण अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी निभा रही हैं. हाल ही में उन्होंने शाहरुख खान की अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' की इंटरनेशनल शूटिंग केप टाउन में पूरी की और इसके बाद मुंबई लौट आईं.

किंग में वो सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के साथ अहम भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में कई सेलेब्स एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
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