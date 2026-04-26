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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'थोड़ी बहुत नोकझोंक..' रुपाली गांगुली संग निधि शाह की होती थी लड़ाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

'थोड़ी बहुत नोकझोंक..' रुपाली गांगुली संग निधि शाह की होती थी लड़ाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में किंजल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निधि शाह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने रुपाली गांगुली संग झगड़े को लेकर बात की.

By : अनुराधा राज | Updated at : 26 Apr 2026 11:54 AM (IST)
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रुपाली गांगुली के शो अनुपमा को दर्शक जितना पसंद करते हैं, उससे भी ज्यादा ये शो विवादों को लेकर चर्चा में रहता है. अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि रुपाली गांगुली की सेट पर और कलाकारों से नहीं बनती है. कई बार रुपाली गांगुली ने इन बातों पर सफाई भी दी है कि ऐसा कुछ नहीं है.

फिर भी तरह-तरह की बातें शो को लेकर होती रहती है. कई सेलेब्स ने अनुपमा के सेट के टॉक्सिक माहौल के बारे में भी बात किया है. अब शो में किंजल की भूमिका निभाने वाली निधि शाह ने रुपाली गांगुली को लेकर बड़ा खुलासा किया है. निधि शाह ने बताया है कि अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली संग उसका रिश्ता कैसा है.

निधि शाह ने बताई रुपाली गांगुली संग लड़ाई की सच्चाई

निधि शाह ने रुपाली गांगुली के बारे में बात करते हुए कहा,'एक घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके बीच खटपट होती रहती है. ऐसे में हमारे बीच भी हल्की फुल्की नोंकझोंक हो जाया करती थी.'

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 निधि शाह ने इसके बारे में बात करते हुए आगे कहा,'हर शख्स का अलग प्वाइंट ऑफ व्यू होता है,. ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हमारी सोच मैच कर पाए. इसी चक्कर में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है. बाकी दुश्मनी जैसा तो कुछ भी नहीं है.'

 
 
 
 
 
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निधि शाह ने आगे कहा,'मैं अनुपमा के सेट को बहुत मिस करती हूं. कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं आज भी शो का हिस्सा होती तो मजा आता. हालांकि मुझे अनुपमा को अलविदा कहने का अफसोस नहीं है.'

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अनुपमा के सेट के बारे में बात करते हुए निधि शाह ने कहा कि उनके लिए परिवार बन गया था. सेट पर सभी लोग मजे से काम किया करते थे. एक्ट्रेस ने कहा कि अभी भी वो अनुपमा के कलाकारों से बात करती है.

निधि शाह ने हाल ही में खुलासा किया कि अनुपमा के सेट के कई कलाकार उनके आज भी दोस्त हैं. कभी सभी लोग मिलते हैं तो खूब मजा आता है. निधि को अनुपमा छोड़े लगभग एक साल हो चुका है. इसके बाद भी अनुपमा में निधि शाह को लोग खूब मिस करते हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 11:54 AM (IST)
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Rupali Ganguly Anupama Nidhi Shah
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