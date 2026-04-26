टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य रॉय इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में अगस्त्य को रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग मुंबई की एक पार्टी में स्पॉट किया गया, जिसमें और भी कई सेलेब्स पहुंचे थे. इस दौरान दोनों को मीडिया की नजरों से बचते हुए देखा गया.

हालांकि, कैमरों की पैनी नजर से बच पाना उनके लिए आसान नहीं था. ऐसे में देखते ही देखते दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इस दौरान अगस्त्य का लुक काफी स्टाइलिश और कैजुअल था. उन्होंने इस दौरान ब्लैक डेनिम और व्हाइट लूज टीशर्ट पहन रखी थी और अपने लुक को कैप के साथ पूरा किया था.

अगस्त्य रॉय ने बटोरी लाइमलाइट

वहीं, अगस्त्य की गर्लफ्रेंड ब्लैक आउटफिट में नजर आईं, जिसमें वो बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही थीं. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान अपनी तरह खींचा. हालांकि, दोनों ने कैमरे के सामने पोज नहीं दिया और जल्दी से वेन्यू के अंदर चले गए. हालांकि, वीडियो के सामने आते ही अगस्त्य की डैशिंग पर्सनैलिटी ने हर किसी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

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अगस्त्य को इससे पहले भी कई बार उनके पिता के संग बी-टाउन की पार्टियों में स्पॉट किया जा चुका है. अगस्त्य का जन्म 2007 में हुआ था. अभी वो 19 साल के हैं. वहीं, उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है.

लेकिन, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगस्त्य की गर्लफ्रेंड लुक में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं.अगस्त्य की बात करें तो वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. साथ ही कद-काठी में अपने पिता से भी लंबे-चौड़े हैं. अगस्त्य रॉय की हाइट 6.6 फुट बताई जाती है. रोनित रॉय और उनकी वाइफ अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बेटे अगस्त्य की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

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