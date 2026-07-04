गौरव-आकांक्षा के तलाक पर कुनिका सदानंद को नहीं हुई हैरानी, अशनूर-बसीर समेत इन सेलेब्स ने किया रिएक्ट
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच टीवी के कई सितारों ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी हैं.
नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हालांकि शो की शुरुआत में ही एक ऐसा खुलासा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. पॉपुलर टीवी एक्टर गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला ने अपने रिश्ते को लेकर बताया कि वो और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे है और तलाक लेने वाले हैं. इसी बीच टीवी के कई कलाकारों ने इस मामले पर रिएक्ट किया हैं.
कुनिका ने दिया बड़ा बयान
गौरव खन्ना के साथ बिग बॉस 19 में नजर आने वाली एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने ईटाइम्स के साथ बातचीत में उनके तलाक पर कहा कि ये खबर उनके लिए हैरान करने वाली नहीं थी. उन्हें पहले से लगता था कि आकांक्षा बच्ची की तरह है और गौरव बहुत बड़े और मेच्योर हैं. उन्हें दोनों कभी पति-पत्नी की तरह लगे ही नहीं, वो शादी के 10 साल बाद भी गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की तरह लगते हैं.
वहीं बिग बॉस में भी आकांक्षा को लेकर गौरव ने कहा था कि उनका घर बहुत समय से बंद है और आकांक्षा अपनी मम्मी के साथ रहती हैं. ये सुनकर कुनिका को हैरानी हुई थी, हालांकि इसके बारे में उन्होंने ज्यादा पूछना सही नहीं समझा.
कई सेलेब्स ने किया रिएक्ट
वहीं, अशनूर कौर ने गौरव और आकांक्षा के तलाक पर कहा कि ये दिल तोड़ने वाला है. हालांकि उन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग हैं और वो उनका पर्सनल मैटर है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती.
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साथ ही अर्चना गौतम ने कहा, 'तलाक की खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फेक न्यूज है. वो आगे सब ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ शो के लिए है.'
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इसके अलावा बसीर अली ने भी कहा, 'ये बहुत सैड न्यूज है. लेकिन गौरव भाई ने खुद कहा कि वो आकांक्षा को सपोर्ट करते है, तो इसपर मैं क्या ही बोलूं. ये उनकी पर्सनल बात है और एक बात को पकड़कर सोशल मीडिया पर बड़ा बनाना जरूरी नहीं है. हालांकि शो की बात करूं, तो वो अच्छा खेल रही हैं.'
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2016 में हुई थी शादी
बता दें कि गौरव और आकांक्षा ने नवंबर 2016 में शादी की थी. गौरव ने एक ऑडिशन में उन्हें देखते ही पसंद कर लिया था, जिसके 8 से 9 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली. कुछ समय पहले ही गौरव बिग बॉस 19 में नजर आए, जहां आकांक्षा भी उनसे मिलने पहुंची और उनके बीच का प्यार दर्शकों को बहुत पसंद आया. हालांकि तलाक की खबरों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया हैं.
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