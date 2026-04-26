बॉलीवुड में फिल्मों के साथ-साथ कास्टिंग से जुड़े किस्से भी दर्शकों को पसंद है. हाल ही में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें आमिर खान की फिल्म 'मंगल पांडे: द राइजिंग' कैसे मिली और किस तरह ऐश्वर्या राय बच्चन के बाहर होने के बाद ये मौका उनके पास आया. इस बीच उन्होंने आमिर खान के साथ अपनी दोस्ती और पुराने अनुभवों को भी शेयर किया है.

आमिर खान को इंटेलीजेंट लगी अमीषा

बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में अमीषा ने ऐश्वर्या के फिल्म छोड़ने और मौका मिलने पर कहा, 'आमिर ने मेरा बीबीसी के साथ किया गया इंटरव्यू देखा था और उन्हें मैं बहुत इंटेलिजेंट लगी. हमने दिल्ली में एक इंटरव्यू साथ किया था. जब तक कैमरा सेट हो रहा था, हम 'नॉट्स एंड क्रॉसेस' खेल रहे थे और किताबों के बारे में बातें कर रहे थे, जिससे हमारी अच्छी ट्यूनिंग बन गई.'

लगान में सिलेक्शन के बाद कटा पत्ता

इसके अलावा अमीषा ने लगान फिल्म को लेकर भी कहा, 'इससे पहले भी मैं और आमिर कई बार मिल चुके थे, क्योंकि मैंने 'लगान' के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड में 'कहो न... प्यार हैं' की शूटिंग कर रही थी, तब मेरे मैनेजर ने बताया कि मुझे लगान से हटा दिया गया है क्योंकि आशुतोष गोवारिकर को लगा कि गांव की लड़की के रोल के लिए मेरी आंखें बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी लगती हैं और मैं काफी गोरी भी हूं.'

ऐश्वर्या राय ने खुलकर बताई सच्चाई

वहीं 2004 के एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने भी फिल्म से बाहर होने के बाद कहा था, 'दिलचस्प बात ये है कि लोग 'रिप्लेस' शब्द याद रखते हैं, लेकिन असल में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी. प्रोड्यूसर और मेरे एजेंट्स के बीच कुछ बहस हो गए थे. बाद में प्रोड्यूसर ने मुझसे माफी भी मांगी थी क्योंकि उन्होंने मीडिया में जिस तरह बात की, वह सही नहीं था.'

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प्रोड्यूसर ने ऐश्वर्या को फिल्म से हटाया

बता दें कि 'मंगल पांडे: द राइजिंग' में 'ज्वाला' का किरदार पहले ऐश्वर्या को ऑफर हुआ था. लेकिन बाद में खबरें आईं कि फीस को लेकर उनके बीच बहस हुई थी. टेलीग्राफ के रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोड्यूसर बॉबी बेदी ने कहा था, 'हमने ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म से हटा दिया क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद अपनी फीस दोबारा तय करना चाहती थीं और उसे दोगुना करना चाहती थीं.' उन्होंने शुरुआत में करीब 1.5 करोड़ रुपये में फिल्म साइन की थी, वहीं आमिर खान को लगभग 7 करोड़ रुपये मिल रहे थे. ऐश्वर्या के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद ये रोल अमीषा पटेल को मिला.

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