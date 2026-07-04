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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'गुम है किसी के प्यार में' फेम तन्वी ठक्कर का टूटा रिश्ता, 5 साल बाद पति से हुईं अलग, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'गुम है किसी के प्यार में' फेम तन्वी ठक्कर का टूटा रिश्ता, 5 साल बाद पति से हुईं अलग, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Tanvi Thakkar Post: हाल ही में टीवी एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया हैं. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि वो और उनके पति आदित्य कापड़िया अलग हो गए हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कुछ देर पहले ही तन्वी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने पति आदित्य कपाड़िया से अलग हो रही हैं. इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है और फैंस के बीच हलचल मच गई हैं. 

तन्वी ने किया ऐलान

तन्वी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'कुछ महीनों से कई लोग मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान थे और सवाल कर रहे थे. बहुत सोचने और आपसी समझ बनाने के बाद मैंने और आदित्य ने अपने रास्ते अलग कर लिए है. ये हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, हालांकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते है और परिवार को ध्यान में रखते हुए इस फैसले तक पहुंचे है.'

पोस्ट के साथ बंद किया कमेंट सेक्शन 

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे और आदित्य के बीच कोई झगड़े या ड्रामे नहीं है. हम बस एक दूसरे से जुड़े लोगों को खुश रखना चाहते है. इस ऐलान के बाद मैं मीडिया, इंडस्ट्री और दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें प्राइवेसी और टाइम दें. मैं किसी भी कॉल या सवालों का जवाब नहीं देना चाहती. आप सभी का दिल से धन्यवाद.' पोस्ट शेयर करने के साथ ही तन्वी ने कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया हैं, ताकि कोई उनसे सवाल न करें. 

 
 
 
 
 
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तन्वी और आदित्य का रिश्ता

बता दें कि तन्वी और आदित्य की लव स्टोरी 'एक दूसरे से करते हैं प्यार हम' के सेट से शुरू हुई थी. प्यार होने के बाद ही दोनों ने 2013 में सगाई कर ली और करीब 7 सालों तक एक दूसरे को डेट किया. इसके बाद साल 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और खुशी से साथ रहने लगे. वहीं शादी के 2 साल बाद 2023 में उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम कृष कापड़िया हैं.

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Published at : 04 Jul 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Tanvi Thakkar Aditya Kapadia
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