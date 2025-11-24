एकता कपूर के मोस्ट अवेटेड शो 'नागिन 7' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. बिग बॉस में एकता कपूर ने अपनी नई नागिन को दुनिया के सामने पेश किया था. उसके बाद से फैंस को 'नागिन 7' की स्टार कास्ट के खुलासे का बेसब्री से इंतजार था.

अब इस लिस्ट में एक और दिग्गज एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है. एकता कपूर ने अब 'नागिन 7' में एक और सीनियर एक्ट्रेस की एंट्री करवा दी है. 'नागिन 7' की कास्टिंग को लेकर अभी तक कई कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं. मालूम हो प्रियंका चाहर चौधरी के बाद ईशा सिंह का लुक भी वायरल हो चुका है.

प्रियंका चाहर चौधरी की बढ़ेंगी मुसीबतें

इसी बीच एक और नाम सामने आया है. iwmbuzz की रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज एक्ट्रेस बीना बनर्जी की 'नागिन 7' में एंट्री होने वाली है.इस शो में बीना बहुत ही अहम रोल में दिखाई देंगी. रिपोर्ट के अनुसार बीना शो में विलेन भी हो सकती हैं जो प्रियंका चाहर चौधरी की मुसीबत बढाएंगी.





हालांकि, ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.बता दें 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह के अलावा नॉमिक पॉल का भी नाम चर्चा में है. इसके अलावा शो में रिभू मेहरा, कुशाग्रे दुआ, निबेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी की भी कास्टिंग की खबरें हैं.

नवंबर में ऑन एयर होने वाला था नागिन

हालांकि, मेकर्स ने अभी तक सिर्फ प्रियंका चाहर चौधरी के नाम पर ही मुहर लगाया है. लेकिन, फैंस को अभी भी मेकर्स के कन्फर्मेशन का बेसब्री से इंतजार है. बता दें पहले 'नागिन 7' इसी नवंबर में ऑन एयर होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मेकर्स ने इसे आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया. अब रिपोर्ट के अनुसार 'नागिन 7' को बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद दिसंबर में प्रसारित किया जाएगा. खबरों के अनुसार 'बिग बॉस 19' की टीआरपी को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया. फैंस प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन के कैरेक्टर में देखने के लिए बेताब हैं.

