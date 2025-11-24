हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDharmendra Death: धर्मेंद्र को क्या बीमारी थी? आखिरी समय में इन वजहों से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर

Dharmendra Death: धर्मेंद्र को क्या बीमारी थी? आखिरी समय में इन वजहों से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर

Dharmendra Death: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के निधन के बाद से दुनियाभर में शोक की लहर देखने को मिल रही है.

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था. उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. 

अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया, ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके. धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया.

धर्मेंद्र की हालत थी गंभीर

धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई के अलावा कई अन्य उम्र संबंधी समस्याएं भी थीं. अस्पताल और घर में लगातार उपचार और निगरानी के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी रही. उनके परिवार के सदस्य लगातार उनकी देखभाल में जुटे रहे. धर्मेंद्र के घर पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध हो सके.

उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे. सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसी कई हस्तियों ने अस्पताल और घर पर जाकर धर्मेंद्र से हालचाल लिया था. उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikhil Dwivedi (@nikhildwivedi25)

इन सुपरहिट फिल्मों में एक्टर ने किया था काम

धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग छह दशकों का रहा है. उन्हें बॉलीवुड का 'ही-मैन' कहा जाता था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'शोला और शबनम', 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'पूजा के फूल', 'हकीकत', 'फूल और पत्थर', 'अनुपमा', 'खामोशी', 'प्यार ही प्यार', 'तुम हसीन मैं जवां', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'शोले' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया.

धर्मेंद्र ने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते. साल 2012 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी अपने नाम किए. उन्होंने कई बार आलोचकों और दर्शकों की प्रशंसा भी हासिल की. उनके योगदान के कारण उन्हें बॉलीवुड के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में गिना जाता है.

ये भी पढ़ें:-Dharmendra Died: 2 शादी और 6 बच्चे, 13 नाती-पोतों से भरा हुआ है धर्मेंद्र का परिवार, कोई है एक्टर तो कई लाइमलाइट से कोसों दूर

Published at : 24 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Dharmendra Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
बिहार
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
हेल्थ
Dharmendra Death: किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget