बर्थडे: 'द्रोणाचार्य' बनना चाहते थे मुकेश खन्ना, फिर ऐसे मिला 'भीष्म पितामह' का रोल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'दुर्योधन' का रोल ठुकराया, 'द्रोणाचार्य' बनने की जताई इच्छा, फिर ऐसे 'महाभारत' के भीष्म पितामह बने थे मुकेश खन्ना

'दुर्योधन' का रोल ठुकराया, 'द्रोणाचार्य' बनने की जताई इच्छा, फिर ऐसे 'महाभारत' के भीष्म पितामह बने थे मुकेश खन्ना

Mukesh Khanna Birthday: मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना ने 'शक्तिमान' से गजब की लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन इससे पहले वो 'भीष्म पितामह' के किरदार से हर किसी के दिल में जगह बना चुके थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले मुकेश खन्ना ने 'शक्तिमान' और 'भीष्म पितामह' बनकर हर किसी का दिल जीत लिया था. नई पीढ़ी उन्हें शक्तिमान लिए जानती है, तो वहीं इससे सालों पहले उन्होंने भीष्म पितामह के रोल से सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन, मुकेश की दिलचस्पी भीष्म नहीं बल्कि 'द्रोणाचार्य' बनने में थी.

मुंबई में हुआ था जन्म

मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को मायानगरी मुंबई में हुआ था. आज 68 साल के हो चुके मुकेश ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया था. हालांकि महाभारत और शक्तिमान ने उन्हें जैसी लोकप्रियता दिलाई वैसा कारनामा कोई फिल्म भी नहीं कर पाई.

दुर्योधन' का रोल ठुकराया, 'द्रोणाचार्य' बनने की जताई इच्छा, फिर ऐसे 'महाभारत' के भीष्म पितामह बने थे मुकेश खन्ना

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ठुकरा दिया था 'दुर्योधन' का रोल

जिस तरह रामानंद सागर का सीरियल 'रामायण' पॉपुलर हुआ था उसी तरह बी. आर. चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' को भी लोकप्रियता मिली थी. साल 1988 के इस शो के लिए मुकेश को पहले दुर्योधन का रोल ऑफर हुआ था. हालांकि वो निगेटिव किरदार नहीं करना चाहते थे. ऐसे में उन्होंने रोल ठुकरा दिया था.

 
 
 
 
 
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'द्रोणाचार्य' बनने की जताई थी इच्छा

बी.आर.चोपड़ा ने महाभारत के मेकिंग वीडियो में बताया था कि उन्होंने मुकेश खन्ना को द्रोणाचार्य के रोल के लिए फाइनल किया था. जबकि मुकेश भी ये रोल करना चाहते थे. हालांकि बाद में बी.आर.चोपड़ा ने अपना इरादा बदल लिया था. दुर्योधन का रोल ठुकरा चुके मुकेश के हाथ से द्रोणाचार्य का रोल भी जा चुका था.

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फिर ऐसे बने 'भीष्म पितामह'

बी आर चोपड़ा ने बताया था, 'मैंने मुकेश से कहा था कि मेकअप रूम में जाओ और भीष्म बनकर आ जाओ. जब वो आया तो मैं हैरान रह गया. उसे देखा, उसका टेस्ट लिया और लगा कि यह तो बहुत बढ़िया है. ऐसे मैंने उसे भीष्म के किरदार में लिया.' मुकेश खन्ना ने इस किरदार को इस कदर निभाया कि उसे जीवंत कर दिया था.

 
 
 
 
 
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समय रैना के शो पर दिखेंगे मुकेश खन्ना?

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना का शो साल 2025 में बड़े विवाद में आ गया था. इसके बाद मुकेश ने समय पर निशाना साधते हुए उन्हें काफी भला-बुरा कहा था. हालांकि अब दोनों को एक एड में साथ देखा गया है. इसके बाद ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि मुकेश खन्ना कॉमेडियन के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन में भी नजर आ सकते हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Mukesh Khanna Mukesh Khanna Birthday
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