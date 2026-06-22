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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSandhya Theatre stampede case: 'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में सुनवाई टली, कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे अल्लू अर्जुन

Sandhya Theatre stampede case: 'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में सुनवाई टली, कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे अल्लू अर्जुन

Sandhya Theatre stampede case: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ मामले में 22 जून को सुनवाई हुई, जिसे 6 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया. मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 22 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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Sandhya Theatre stampede case: अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2 द रूल' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत और 9 साल का बच्चा घायल हो गया था. ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में 22 जून को की गई, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया. कोर्ट ने अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाप सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सभी को एक साथ पेश होना होगा.

अल्लू अर्जुन वर्चुअली हुए पेश

अल्लू अर्जुन कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए. डिफेंस काउंसिल के मुताबिक, एक्टर मुंबई में किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, जिसकी वजह से वो कोर्ट में पहुंच नहीं पाए. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें वर्चुअली सुनवाई में पेश होने की परमिशन दी. वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई में अपीयर हुए. जबकि दो लोग थिएटर मैनेजमेंट से पर्सनली कोर्ट पहुंचे थे.

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6 जुलाई के लिए स्थगित हुई सुनाई

एएनआई की खबर के मुताबिक, 'पुष्पा 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग के बीच संध्या थिएटर में मची भगदड़ को लेकर नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में सोमवार 22 जून को सुनवाई की गई, जिसे 6 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया और कोर्ट की ओर से सभी लोगों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है. तेलंगाना टुडे की खबर के मुताबिक, अल्लू अर्जुन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामले की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है.

वकील ने क्या कहा?

इसके साथ ही संध्या थिएटर मैनेजमेंट की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील भानु चंदर ने मीडिया से बात की और इस दौरान बतायन कि 22 जून को जमानत पत्र दाखिल करने के लिए नामपल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी थी लेकिन 23 सदस्यों से में 21 या 22 ही हाजिर हो पाए थे. इसकी वजह से कोर्ट ने 6 जुलाई के लिए सुनवाई को टाल दिया है. अब 6 जुलाई को मामले की सुनवाई में 23 सदस्यों को पेश होना होगा.

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दो साल पुराना है भगदड़ का मामला

गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में रखी गई थी. इस दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें रेवती नाम की महिला की मौत हो गई थी और उनका 9 साल का बेटा श्रीतेजा गंभीर रूप से घायल हो गया था. फिल्म के प्रीमियर के दौरान अल्लू अर्जुन फैंस से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उनकी ओर दौड़ पड़ी थी, जिसकी वजह से ये बड़ घटना हो गई.

हालांकि, घटना में महिला की मौत और बेटे के घायल होने के बाद अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी थी. उनके पिता और फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने परिवार को दो करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया था.

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Published at : 22 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Sandhya Theatre Stampede Case
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