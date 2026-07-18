टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. पिछले काफी समय से उनकी शादी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल से शादी कर ली है. अब जेनिफर ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद अपनी शादी पर मुहर लगा दी है.

क्रिश्चियन रीति-रिवाज से हुई जेनिफर विंगेट और विलियम इश्माएल की शादी

आज शनिवार को जेनिफर विंगेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उनकी और विलियम की शादी की फोटोज हैं. इस कपल ने क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की है.

फोटोज में जेनिफर व्हाइट ब्राइडल गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, विलियम ब्लू कोर्ट-पैंट में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं.

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जेनिफर विंगेट ने फ्लॉन्ट की रिंग

पहली फोटो में जेनिफर और विलियम ने एक-दूसरे का हाथ थामा हुआ है. एक्ट्रेस अपनी अंगूठी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जस्ट मैरिड.'

वहीं, एक तस्वीर में वो एक-दूजे को किस करते नजर आ रहे हैं. जेनिफर ने अपने पति विलियम को टैग करते हुए लिखा, 'हमारी शादी संपन्न हुई. लेडीज और जेंटलमैन... आप सभी को अपने पति से मिलवा रही हूं.'

एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, '... और आखिरकार हमारे सितारे मिल ही गए.

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करण सिंह ग्रोवर से हुई थी पहली शादी

'दिल मिल गए', 'बेहद' और 'बेपनाह' जैसे सुपरहिट सीरियल्स से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली जेनिफर विंगेट ने 41 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाई है. इससे पहले साल 2012 में उन्होंने अपने को-स्टार और एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. हालांकि, साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया.

कौन हैं जेनिफर विंगेट के पति?

जेनिफर विंगेट के पति विलियम इश्माएल एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. वो MHC Digital Group में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग की पोजिशन पर काम कर रहे हैं. विलियम इश्माएल अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं वो सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं.

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