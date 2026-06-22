6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमा6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास

6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास

Tumbadchi Manjula BO Day 17: एक और मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' ने बॉक्स ऑफिस लूट लिया है. इस फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों में मोटा मुनाफा कमा लिया है और ये हिट हो गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मराठी फिल्में बवाल काट रही हैं. राजा शिवाजी और देऊल बंद 2 ने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर इतिहास रचा ही है वहीं अब एक और मराठी फिल्म ने टिकट खिड़की पर कहर बरपाया हुआ है. दरअसल हम बात कर रहे हैं साई ताम्हणकर, जितेंद्र जोशी, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी और की फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' की. ये भी  2026 में मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ी हिट साबित हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के 17 दिनो में कितनी कमाई की है और किनता प्रॉफिट कमाया है. चलिए यहां जान लेते हैं.

'तुंबाडची मंजुला' ने 17 दिनों में में कितनी कर डाली कमाई?
नई फ़िल्में रिलीज़ होने के बावजूद, इसी मराठी हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म तीसरे हफ्ते में भी दमदार परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे रविवार यानी 17वें दिन 1.02 करोड़ रुपये कमाए. वहीं 16वें दिन के 75 लाख रुपये के मुकाबले, इसमें 36% की ज़बरदस्त बढ़त देखी गईय कुल मिलाकर, इसने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 13.57 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है. यह 16.01 करोड़ रुपये (ग्रॉस) के बराबर है. फ़िल्म की मौजूदा रफ़्तार को देखते हुए ये  20 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी. उम्मीद है कि सिनेमाघरों से हटने से पहले ये 25 करोड़ रुपये का माइलस्टोन छू ले.

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17 दिनों में कितना कमा लिया मुनाफा
बता दें कि 'तुंबडची मंजुला' को  6 करोड़ के बजट में बना हुआ बताया जा रहा है. वहीं इसने रिलीज के 17 दिनों में भारत में 13.57 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. इस लिहाज से इसने 7.57 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) हासिल कर लिया है जो कि 126.16% रिटर्न के बराबर है. इसी के साथ इसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'हिट' का दर्जा हासिल हो गया है. वहीं सुपर हिट बनने के लिए, 'तुंबडची मंजुला' को 150% रिटर्न देना होगा, जो 15 करोड़ की नेट कमाई पर हासिल होगा. यानी, 1.43 करोड़ और कमाने पर यह फिल्म सुपर हिट बन जाएगी., उम्मीद है कि जल्द ही ये इस मील के पत्थर को भी पार कर लेगी

'तुंबडची मंजुला' के बारे में
बता दें कि 'तुंबडची मंजुला' के डायरेक्टर विविध कोरगांवकर हैं और इसे भावेश जानवलेकर ने प्रोड्यूस किया है. इसमें ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे, अंशुमन विचारे, प्रियाल नाइक, गणेश पंडित, उमेश जगताप, योगेश शिरसाट, सिद्धेश्वर ज़डबुके और अन्य कलाकार भी शामिल हैं. यह फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी.

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Published at : 22 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2 Tumbadchi Manjula
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