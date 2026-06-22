जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी

बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस हाल ही में मुंबई एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड उनकी कलाई पकड़े दिखे. जब एक्ट्रेस फैंस से बातचीत करने और फोटो खिंचवाने के लिए रुकीं तो बॉडीगार्ड उन्हें हाथ पकड़कर स्टेज की ओर ले जाने लगे. फैंस को बॉडीगार्ड का ऐसे एक्ट्रेस को पकड़ना पसंद नहीं आ रहा है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर्स ने लिखा- ये क्या हो रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- जैकलीन बहुत सुंदर है. एक यूजर ने लिखा- ये इसे छू क्यों रहा है. एक यूजर ने लिखा- बॉडीगार्ड भी आजकल फेमस हो जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- टक्कर मतलब क्या, ये बॉडीगार्ड हैं. उनको एक्टर्स को बचाना है टक्कर से. खुद बॉडी गार्ड्स को नहीं.

एक ने लिखा- बुरा आदमी. ये बॉडीगार्ड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है. छूने का हक किसने दिया.

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वीडियो में जैकलीन को व्हाइट कलर की शॉर्ट हॉल्टर ड्रेस में देखा गया. उन्होंने लाइट मेकअप किया हुआ था. वहीं साइड पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. जैकलीन का ये लुक काफी वायरल हो रहा है.











कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

वर्क फ्रंट पर जैकलीन फर्नांडिस फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगी. ये मल्टीस्टारर फिल्म है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा, संजय दत्त, अरशद वारसी, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी और तुषार कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 26 जून को रिलीज होगी. फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस ग्लैमरस अंदाज में दिखेंगी.

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फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. अहमद खान ने फिल्म के बारे में बात करते हुए पिंकविला से कहा था, 'ये ब्लैक डार्क सिुएशनल ह्यूमर है. ये कॉमेडी नहीं है. प्रोड्यूसर ने हमेशा कहा कि हमें कॉमेडी फिल्म नहीं बनानी चाहिए. फिरोज नाडियाडवाला को डार्क ह्यूमर और सिचुएशनल ह्यूमर में विश्वास. और हां ये सीरियस सिनेमा है. कोई कॉमेडी नहीं है.'