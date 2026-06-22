हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडViral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी

Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी

जैकलीन फर्नांडिस का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में उनका बॉडीगार्ड उनके हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. उनके बॉडीगार्ड को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस हाल ही में मुंबई एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड उनकी कलाई पकड़े दिखे. जब एक्ट्रेस फैंस से बातचीत करने और फोटो खिंचवाने के लिए रुकीं तो बॉडीगार्ड उन्हें हाथ पकड़कर स्टेज की ओर ले जाने लगे. फैंस को बॉडीगार्ड का ऐसे एक्ट्रेस को पकड़ना पसंद नहीं आ रहा है. 

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर्स ने लिखा- ये क्या हो रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- जैकलीन बहुत सुंदर है. एक यूजर ने लिखा- ये इसे छू क्यों रहा है. एक यूजर ने लिखा- बॉडीगार्ड भी आजकल फेमस हो जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- टक्कर मतलब क्या, ये बॉडीगार्ड हैं. उनको एक्टर्स को बचाना है टक्कर से. खुद बॉडी गार्ड्स को नहीं.

एक ने लिखा- बुरा आदमी. ये बॉडीगार्ड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है. छूने का हक किसने दिया.

ये भी पढ़ें- अविनाश अग्रवाल कौन हैं? समय रैना के लेटेंट शो में डोनाल्ड ट्रंप बनकर छाए, आलिया भट्ट का मजाक उड़ाया

वीडियो में जैकलीन को व्हाइट कलर की शॉर्ट हॉल्टर ड्रेस में देखा गया. उन्होंने लाइट मेकअप किया हुआ था. वहीं साइड पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. जैकलीन का ये लुक काफी वायरल हो रहा है.
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी


Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी


Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

वर्क फ्रंट पर जैकलीन फर्नांडिस फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगी. ये मल्टीस्टारर फिल्म है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा, संजय दत्त, अरशद वारसी, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी और तुषार कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 26 जून को रिलीज होगी. फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस ग्लैमरस अंदाज में दिखेंगी.

ये भी पढ़ें- 6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास

फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. अहमद खान ने फिल्म के बारे में बात करते हुए पिंकविला से कहा था, 'ये ब्लैक डार्क सिुएशनल ह्यूमर है. ये कॉमेडी नहीं है. प्रोड्यूसर ने हमेशा कहा कि हमें कॉमेडी फिल्म नहीं बनानी चाहिए. फिरोज नाडियाडवाला को डार्क ह्यूमर और सिचुएशनल ह्यूमर में विश्वास. और हां ये सीरियस सिनेमा है. कोई कॉमेडी नहीं है.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
बॉलीवुड
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: संडे बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' का जलवा, जानें अन्य फिल्मों का कलेक्शन
'कॉकटेल 2' का संडे को तहलका, 'मैं वापस आऊंगा' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की Cocktail 2 का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, रिलीज के तीन दिन में बना डाले ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, रिलीज के तीन दिन में बनाए ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Politics Crisis: ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
रीजनल सिनेमा
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस
विश्व
Explained: 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, मजबूत दावेदारी की 5 बड़ी वजहें क्या?
2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, दावेदारी की 5 वजहें?
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget