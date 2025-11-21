43 साल की हुईं भोजपुरी हसीना मोनालिसा, पति ने विक्रांत ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन, बोले - ‘हैप्पी बर्थडे लव’
Monalisa 43rd Birthday: एक्ट्रेस मोनालिसा के बर्थडे पर पति विक्रांत राजपूत ने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया. इसका वीडियो अब कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
भोजपुरी सिनेमा और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा आज यानि 21 नवंबर को 43 साल की हो चुकी हैं. ऐसे में फैंस और फैमिली एक्ट्रेस को सोशल मीडिया के जरिए बधाई देने में लगे हैं. इसी बीच मोनालिसा को अपने पति विक्रांत राजपूत से एक बड़ा सरप्राइज मिला. विक्रांत ने एक्ट्रेस के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
मोनालिसा ने पति संग सेलिब्रेट किया 43वां बर्थडे
विक्रांत राजपूत ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक्टर अपनी वाइफ मोनालिसा को सरप्राइज देते नजर आए. दरअसल विक्रांत ने एक्ट्रेस के बर्थडे के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा. उन्होंने बैलून से डेकोरेशन करवाई और मोनालिसा के लिए रेड केक लाए. वीडियो में सबसे पहले मोनालिसा ने अपने बर्थडे केक कट किया और फिर विक्रांत उनपर प्यार लुटाते हुए नजर आए.
View this post on Instagram
विक्रांत ने लिखा वाइफ के लिए खास नोट
इस वीडियो को शेयर करते हुए विक्रांत ने कैप्शन में लिखा, ‘माई वाइफ, माई लाफ..हैप्पी बर्थडे.’ इस वीडियो में बर्थडे गर्ल मोनालिसा रेड कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं विक्रांत कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं. वीडियो पर अभी तक हजारों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं.
View this post on Instagram
भोजपुरी से शुरू हुआ था मोनालिसा का करियर
बता दें कि मोनालिसा ने अपना एक्टिंग करियर भोजपुरी सिनेमा से शुरू किया था. एक्ट्रेस यहां 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं. अब वो टीवी की दुनिया में नाम कमा रही हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस फैंस के लिए अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं. जिनपर यूजर्स भी बेशुमार प्यार लुटाते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो मोनालिसा को आखिरी बार ‘जादू तेरी नजर’ में देखा गया था.
