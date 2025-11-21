हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरिणीति चोपड़ा के बेटे नीर को मौसी प्रियंका चोपड़ा से मिला स्पेशल गिफ्ट, एक्ट्रेस ने खुद दिखाई झलक

परिणीति चोपड़ा के बेटे नीर को मौसी प्रियंका चोपड़ा से मिला स्पेशल गिफ्ट, एक्ट्रेस ने खुद दिखाई झलक

Parineeti Chopra Post: परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें एक्ट्रेस ने बेटे नीर के उस गिफ्ट की झलक दिखाई. जो प्रियंका चोपड़ा ने भेजा था.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Nov 2025 03:54 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा दिवाली के दिन एक बेटे के पेरेंट्स बने थे. कपल ने अपने लाडले का नाम नीर रखा है. हाल ही में परिणीति की कजिन और बॉलीवुड की देसी गर्ल ने नीर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा. इस गिफ्ट की झलक परी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.  

परिणीति के बेटे को मौसी प्रियंका से मिला गिफ्ट

परिणीति चोपड़ा इन दिनों प्रेग्नेंसी ब्रेक पर हैंय एक्ट्रेस अपने बेटे नीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. लेकिन इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां हर दिन वो फनी रील्स और मैसेज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. हाल ही में परी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्चोटी पर एक गिफ्ट की फोटो शेयर की. ये गिफ्ट एक्ट्रेस के बेटे को उनकी प्यारी मौसी प्रियंका चोपड़ा ने भेजा है.


परिणीति चोपड़ा के बेटे नीर को मौसी प्रियंका चोपड़ा से मिला स्पेशल गिफ्ट, एक्ट्रेस ने खुद दिखाई झलक

प्रियंका ने नीर के लिए लिखी ये बात

परी की शेयर की गई इस तस्वीर में नीर के कपड़े, जूते और एक प्यारा सा टेडी नजर आ रहा है. गिफ्ट के साथ ही प्रियंका ने एक नोट भी लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘टू बेबी चोपड़ा चड्ढा..उसके नीचे चोपड़ा जोनस फैमिली लिखा है..’ परी ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ‘नीर बिगड़ने वाला है..थैक्यू मिनि मौसी, निक मौसा और मालती दीदी...’

 
 
 
 
 
परिणीति ने बेटे संग शेयर की तस्वीर

वहीं इससे पहले परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे नीर के साथ दो तस्वीरें शेयर की थी. इन तस्वीरों में कपल अपने लाडले के पैरों को चूमते हुए नजर आए थे. फोटो के साथ परी और राघव ने बेटे का नाम भी रिवील किया था. इस पोस्ट पर एक्ट्रेस के फैंस ने भर-भरकर प्यार लुटाया था. वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति आखिरी बार फिल्म ‘चमकीला’ में नजर आई थी. वहीं प्रियंका इन दिनों महेश बाबू संग ‘वाराणसी’ को लेकर चर्चा में हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 21 Nov 2025 03:54 PM (IST)
