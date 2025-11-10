हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kyunki Saas Bhi Kbhi Bahu Thi: नायनॉ नहीं ये शख्स मिहिर तो देगा तलाक लेने की सलाह, तुलसी की होगी खूब बेइज्जती, पहुंचेगी जेल

Kyunki Saas Bhi Kbhi Bahu Thi: नायनॉ नहीं ये शख्स मिहिर तो देगा तलाक लेने की सलाह, तुलसी की होगी खूब बेइज्जती, पहुंचेगी जेल

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड में रणविजय और परिधि की वजह से तुलसी जेल चली जाएगी. वहीं, मिहिर को सदमा लगने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक बार फिर से तुलसी का तेवर देखने को मिल रहा है. तुलसी को पता चल चुका है कि परिधि के लिए रणविजय सही लड़का नहीं है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक देखने को मिला कि मिहिर को शालिनी बताती है कि पहले ही उसकी रणविजय से शादी हो चुकी है.

पैसों के लिए वो परिधि को फंसा रहा है. मिहिर जैसे ही ये बात सुनता है उसका पारा हाई हो जाता है. वो फैसला करता है कि परिधि और रणविजय की शादी नहीं होने देगा. इसी बीच शो में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है.दरअसल, मिहिर जैसे ही कमरे से बाहर जा रहा होगा तुलसी से शालिनी कहती है कि अब वो इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती.

तुलसी को बेइज्जत करवा खुश होगी परिधि

शालिनी कहती है कि वो रणविजय पर इससे ज्यादा इल्जाम नहीं लगा सकी.क्योंकि, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है.मिहिर ये सारी बातें सुन लेता है और एक बार फिर से सबके सामने तुलसी को बेइज्जत करता है. अपनी मां को बेइज्जत होते देख परिधि बहुत खुश होती है और रणविजय भी अपनी जीत जश्न मनाता है.

आपको बता दें शालिनी ऐसा सिर्फ रणविजय के धमकाने पर करती है. वो डर जाती है कि अगर मिहिर को सच पता चल गया तो रणविजय उसका जीना हराम कर देगा. वहीं, मिहिर का तुलसी के प्रति व्यवहार देख उसके भाई किरण को बहुत बुरा लगता है. वो मिहिर से कहता है कि आप तुलसी भाभी से तलाक क्यों नहीं ले लेते.

तुलसी जाएगी जेल

दूसरी तरफ तुलसी भी ऋतिक से अपने मन की बात कह रही होती है. वो कहती है कि तेरे पापा अब मुझ पर विश्वास नहीं करते. उन्हें हर बात के लिए सबूत की जरूरत है.रिपोर्ट कि मानें तो रणविजय फिर से नई चाल चलने वाला है और वो तुलसी को जेल भेज देगा.

Published at : 10 Nov 2025 11:44 AM (IST)
