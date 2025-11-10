अली गोनी और जैस्मिन भसीन एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और पिछले काफी वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं. पोस्टर में अली गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ में जैस्मिन की फोटो ले रखी है, जिसे जला रहे हैं.

ऐसे में कपल के फैंस को लगने लगा है कि कहीं इनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया है. तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है. अली गोनी और जैस्मिन भसीन जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं, जिसका नाम है 'दिल तेरा भी टूटेगा'. वायरल हो रहा पोस्टर इसी सॉन्ग का है. बता दें जैस्मिन और अली का ये सॉन्ग 11 नवंबर को रिलीज होने वाला है.

गाने में दिखाई जाएगी धोखे की कहानी

सॉन्ग के नाम और पोस्टर को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दर्द से भरा गाना होनो वाला है, जिसमें धोखे की कहानी दिखाई जाएगी. वैसे भी अली गोनी और जैस्मिन को दर्शकों ने रोमांटिक अंदाज में तो बहुत बार देखा है, लेकिन अब उन्हें दर्दभरे अंदाज में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है.

View this post on Instagram A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni)

बता दें जैस्मिन भसीन और अली गोनी की पहली मुलाकात 2018 में 'खतरों के खिलाड़ी' के सेट पर हुई थी.इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. जैस्मिन ने कई इंटरव्यू में बताया कि वो मन ही मन अली को पसंद करने लगी थीं.

जैस्मिन जब बिग बॉस 14 में आई थीं, उसी दौरान अली गोनी ने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी.बिग बॉस के घर में ही अली ने जैस्मिन के कानों में कहा था कि वो उनसे प्यार करते हैं. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया.

