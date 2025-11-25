रुपाली गांगुली का शो अनुपमा पिछले कई हफ्तों से टीआरपी में नंबर वन पर बना हुआ है. सीरियल में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि रजनी से मिलने की बात अनुपमा राही को बताती है.

वहीं, राही अपनी पढ़ाई छोड़ घर के काम करने लगती है.इसी बीच रजनी के पास गौतम पहुंच जाता है. रजनी से गौतम अनुपमा की चॉल पर बुल्डोजर चलाने की बात कहता है. इतना ही नहीं वो रजनी से वादा करता है कि चॉल तुड़वाने के बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा.

अनुपमा संग टाइम स्पेंड करेगी रजनी

इस बीच अनुपमा में बड़ा धमाका होने वाला है.शो में देखने को मिलेगा कि अपनी टीम के संग अनुपमा प्रैक्टिस करती है. इस दौरान अनुपमा रजनी के पास पहुंचती है.अनुपमा से रजनी कहती है कि उसने उसके साथ रहने के लिए छुट्टी ली है.

अनुपमा और रजनी मिलकर साथ इमली खाते हैं.रजनी इस दौरान अनुपमा को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएगी.रजनी कहती है कि वो जिससे प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर सकी.रजनी इस बात को बताते हुए इमोशनल हो जाती है.

इसी बीच गौतम फिर से कोठारी हाउस पहुंच जाता है.पराग को गौतम बताएगा कि रजनी उसका साथ देने के लिए राजी है. गौतम से पराग कहता है कि उसकी एक गलती कोठारी परिवार को तबाह कर देगी.पराग के जाने के बाद वसुंधरा और गौतम आपस में बात करेंगे.

प्रेम का फूटेगा गुस्सा

गौतम से वसुंधरा पूछती है कि अनुपमा का चॉल कब टूटेगा. वसुंधरा कहती है कि वो खुद अनुपमा को घर से बाहर होते देखने के लिए मुंबई जाएगी.इसी बीच राही को काम करते देख प्रेम भड़कने वाला है. वहीं, माही और वसुंधरा मिलकर राही को खूब जलील करेंगी.

राही अपने कमरे में बैठकर खूब रोएगी. इसी बीच अनुपमा के हाथ का खाना खाकर लोग बीमार पड़ने वाले हैं. ऐसे में अनुपमा की एक बार फिर से बेइज्जती होगी.शो का डायरेक्टर अनुपमा को जेल भेजने की धमकी देता है. अनुपमा कहती है कि उसके डिब्बे नहीं है सेट पर.

