एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अंगद और वृंदा की लव स्टोरी इन दिनों ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है. अंगद को महसूस होने लगा है कि वो सुहास से वृंदा की शादी नहीं होने देगा. इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो सामने आया है, जिसे देख फैंस का खुश होते हुए नजर आ रहे हैं.

साथ ही एक ट्रैक की वजह से दुखी भी हैं. जल्द ही वृंदा और अंगद परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेंगे. तुलसी इस दौरान वृंदा और अंगद की मदद करने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार मिहिर के संग नॉयना ट्रिप पर जाने वाली है. मिहिर के जाते ही अंगद के संग मिलकर तुलसी एक प्लान बनाने वाली है.

तुलसी देगी बेटे का साथ

तुलसी से अंगद कहता है कि वो वृंदा को पसंद करने लगा है और मिताली के संग शादी नहीं करना चाहता है. तुलसी इस बात को सुन पहले तो हैरान हो जाएगी. हालांकि, तुलसी बिना देर किए अंगद को उसके दिल की बात सुनने के लिए कहेगी.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

तुलसी की इजाजत लेकर वृंदा से अंगद गुपचुप शादी कर लेगा. शादी के बाद तुलसी बड़े ही प्यार से अपने बेटे और बहू का स्वागत करेगी. अंगद और वृंदा को तुलसी इस दौरान आशीर्वाद भी देगी. लेकिन, मिहिर को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा उसका पारा हाई हो जाएगा.

तुलसी पर भड़केगा मिहिर

तुलसी से मिहिर कहेगा कि बच्चों को लेकर एक बार फिर से तुमने अपनी मनमानी कर ली. मिहिर कहता है कि जब सारे फैसले तुम्हारे हैं तो इस रिश्ते में मेरा क्या काम है. हमारा रिश्ता बचा भी है की नहीं. मिहिर की बातों को सुन तुलसी हैरान रह जाती है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में खूब तमाशा होने वाला है.

ये भी पढ़ें:-'महाभारत' की 'कुंती' को मां ने बचपन में ही दिया था त्याग, अब दर्दनाक सच आया सामने