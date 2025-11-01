हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'महाभारत' की 'कुंती' को मां ने बचपन में ही दिया था त्याग, अब दर्दनाक सच आया सामने

'महाभारत' की 'कुंती' को मां ने बचपन में ही दिया था त्याग, अब दर्दनाक सच आया सामने

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली शफक नाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं. दरअसल,उन्होंने हाल ही में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 11:55 AM (IST)
'महाभारत' में 'कुंती' की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शफक नाज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अक्सर वो प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई दी हैं. अब उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट शेयर करके दी है.

शफक ने सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के संग रोमांटिक फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा-घर. इसी बीच शफक का अतीत एक बार फिर से चर्चा में है. दरअसल, कई इंटरव्यू में शफक नाज ने ऐसा दावा किया है कि जन्म लेते ही उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था, जबकि उनके भाई शीजान खान और फलक नाज को मां ने भरपूर प्यार दिया.

फलक नाज ने सच का किया खुलासा

लेकिन, एक इंटरव्यूके दौरान उनकी बहन फलक नाजने इस मुद्दे पर बात की और इसके पीछे की सच्चाई भी बताई. Galatta India से बात करते हुए फलक ने कहा,'मां ने किसी नफरत और भेदभाव की वजह से शफक को नहीं छोड़ा था, बल्कि इसके पीछे उनकी शारीरिक कमजोरी और इलाज से जुड़ी मजबूरी थी.'

फलक ने बताया कि उनके और शफक के बीच सिर्फ 12 और 13 महीने का ही गैफ है. ऐसे में जब शफक का जन्म हुआ तब वो काफी बीमार हो गई थी और उसे निमोनिया हो गया था. उस वक्त मां भी काफी कमजोर हो गई थीं और उन्हें भी निमोनिया और जॉन्डिस हो गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shafaq Naaz (@shafaqnaaz777)

डॉक्टर ने ऐसे में बच्चे को फीड न कराने की सलाह दी थी. फलक ने कहा कि ये बात साल 1993 की है, शफक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरठ में उनका इलाज चल रहा था. बच्चे के जन्म के वक्त मां मायके जाती हैं और मेरी मां भी गई हुई थीं.

नानी ने शफक को अपने पास रखा

उस दौरान नानी ने कहा कि वो शफक को अपने पास रख लेंगी, जिससे उसका ठीक से इलाज हो पाए और मां को आराम मिल जाए. इलाज की वजह से नानी ने शफक को अपने पास करीब एक महीने रखा, लेकिन उन्हें शफक से काफी लगाव और प्यार हो गया तो उन्हें उसे अपने पास रखने के लिए कहा.

फलक ने क्लियर तौर पर कहा कि मां ने शफक को छोड़ा नहीं बल्कि उस समय हालत ऐसे थे कि दोनों को अलग रहना पड़ा. फलक ने कहा कि मम्मी खूब रोया करती थी और मैं भी उसे बहुत याद करती थी, हम उससे मिलने जाया करते थे.

Published at : 01 Nov 2025 11:55 AM (IST)
