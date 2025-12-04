रुपाली गांगुली का शो अनुपमा पिछले काफी वक्त से टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर बना हुआ है.कई महीने बीतने के बाद कोई और शो अनुपमा की जगह नहीं ले पा रहा है. वहीं, अनुपमा की कहानी आए दिन बदलती रह रही है.अनुपमा में अब तक देखने को मिला कि गौतम एक बार फिर से रजनी के आगे हाथ पैर जोड़ने बैठ जाता है.

रजनी के आगे गौतम का आदमी एक ऑफर रखता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. प्रॉफिट में रजनी अपना पचास प्रतिशत हिस्सा मांगती है. ऐसे में गौतम का आदमी रजनी की डिमांड को मानने के लिए राजी हो जाता है. इसी बीच शो में जमकर धमाल होने वाला है.शो में देखने को मिलेगा कि राही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी.

वसुंधरा से भिड़ेगी राही

वसुंधरा और गौतम मिलकर राही का खूब खून पीने वाले हैं.अपने घर में बैठकर राही खूब रोने वाली है. इसी बीच प्रेम राही को मुंबई चलने के लिए कहेगा. परिवार के मना करने के बाद भी राही और प्रेम मुंबई जाएंगे. अपनी मां अनुपमा से मिलने के लिए राही वसुंधरा तक से भिड़ जाएगी.

माही इस मौके का फायदा उठाने वाली है. वहीं, रजनी भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेगी.वो अनुपमा के चॉल को तुड़वाने का ऑर्डर दे डालेगी. ऐसे होते ही चॉल में काफी हंगामा मच जाएगा. अनुपमा से चॉल के लोग मदद मांगने वाले हैं.ऐसे में रजनी को अनुपमा सारी बातें बताएंगी.

रजनी को होगी अनुपमा से जलन

हालांकि, हेल्प के नाम पर रजनी काफी वक्त तक अनुपमा को बेवकूफ बनाएगी. अनुपमा को समझ नहीं आएगा कि उसकी सहेली ही उसके घर को तोड़ने में लगी हुई है.दूसरी तरफ अनुपमा अपने ही चॉल में फैशन शो का आयोजन करने वाली है.अनुपमा की कामयाबी को देख रजनी भड़कने वाली है.

अब तक शो में देखने को मिल रहा था कि रजनी अनुपमा के संग अपनी दोस्ती निभा रही थी, उसकी मुश्किलों को दूर कर रही थी.लेकिन, अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर रजनी ही उसके नाक में दम करने वाली है. वहीं, दूसरी तरफ राही को पढ़ाने के लिए कोठारी हाउस में एक प्रोफेसर आने वाला है. उस प्रोफेसर को देख वसुंधरा का पारा बढ़ने वाला है. वहीं, गौतम भी प्रोफेसर और राही के खिलाफ वसुंधरा के खूब कान भरने वाला है.

