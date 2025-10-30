स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी थी' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. कुछ वक्त पहले ऐसी खबर आई थी कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जनवरी में बंद होने जा रहा है. इस खबर को सुनने के बाद फैंस काफी हैरान हो गए थे. अब ऐसा कहा जा रहा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' बंद नहीं होगा.

इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि शो से तुलसी के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा. क्योंकि स्मृति ईरानी के पास डेट्स नहीं है, इस वजह से ऐसा फैसला लिया गया है. अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

स्मृति नहीं रहेंगी शो का हिस्सा

रिपोर्ट के अनुसार इस शो में जल्द ही लंबा लीप आएगा. दरअसल, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड को दिलचस्प बनाने के लिए एकता कपूर ये दांव खेलने जा रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि इस शो से स्मृति ईरानी का पत्ता साफ नहीं होगा. लीप के बाद भी वो शो का हिस्सा बनी रहेंगी.

मेकर्स ने नहीं किया ऑफिशियल

लेकिन, अब मेकर्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पूरा फोकस अंगद और वृंदा की कहानी पर करने वाले हैं. ऐसे में स्मृति ईरानी आसानी से ब्रेक ले पाएंगी. हालांकि, अभी तक शो के मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.

ऐसे में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा. हालांकि, इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी बहुत ही मजेदार हो चुकी है. मिहिर को बुढ़ापे में फिर से प्यार हो रहा है. वहीं, तुलसी है कि वो इस बात पर यकीन करने को राजी तक नहीं है.

