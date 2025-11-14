स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों अंगद की शादी का ट्रैक चल रहा है. हालांकि, अंगद तो मिताली संग शादी करने के लिए राजी ही नहीं है. उसने वृंदा से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है. इतना ही नहीं अंगद ने मिताली से कहा है कि वो ये शादी खुद तोड़ दे.

इतना ही नहीं अंगद को विश्वास हो चुका है कि मिताली उसकी बात मानेगी. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि, मिताली को नॉयना का सपोर्ट मिल चुका है. मिताली अपनी सारी गलतियों के बारे में नॉयना और अपनी मां को बता देती है और कहती है कि अंगद उससे शादी नहीं करेगा.

तुलसी से अपने दिल की बात कहता है अंगद

मिताली से नॉयना कहती है कि परेशान मत हो तेरी शादी तो अंगद से ही होगी. इधर, अंगद सारी बातें तुलसी से बताता है. अंगद की सारी बातों को तुलसी सुनती और समझती है. वहीं, दूसरी तरफ मिहिर ज्वैलरी शॉप में जाता है. जहां, सेल्समैन उसे वृंदा की मां को दिखाते हुए बोलता है कि वो बोल रही थीं उनकी बेटी की शादी आपके घर में होने वाली है.

तुलसी के खिलाफ मिहिर को भड़काएगी नॉयना

इस बात को सुन मिहिर एकदम भड़क जाता है. वो गुस्से में घर आता है और तुलसी के सामने काफी बातें सुना रहा होता है. हेमंत उसे शांत करवाने की कोशिश करता है. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तुलसी और मिहिर में काफी दूरियां आ चुकी हैं. दूसरी तरफ नॉयना भी मिहिर को तुलसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है.

वो मिहिर से कहती है कि मुझे लगता है अंगद और मालती की शादी से भी तुलसी खुश नहीं है. हालांकि, मिहिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी ही सबकुछ संभाल रही है. नॉयना कहती है कि अगर तुम कह रहे हो और वैसा ही होगा तो अच्छा है.

