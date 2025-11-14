रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. अनुपमा अब अपने बिजनेस पर फोकस कर रही हैं. वहीं, शादी के बाद तो माही हवा में ही नजर आ रही है. अनुपमा में आपने देखा, परिवार के सामने राही और प्रेम में खूब झगड़ा हो रहा है.

राही भी प्रेम को इस दौरान खूब खरीखोटी सुनाती है. परिवार के सामने खुलासा हो जाता है कि प्रेम ने करोड़ों का नुकसान कर दिया है. वहीं, तोषु गुस्से में कोठारी हाउस पहुंच जाता है. परिवार के सामने गौतम भोला भाला बनने की कोशिश करता है. इसी बीच अनुपमा में बड़ा धमाका होने वाला है.

परिवार को कोर्ट में लेकर जाएगी परी

रिपोर्ट के अनुसार परी अपने पति राजा को तलाक देने के लिए राजी हो जाती है. इस खबर के सामने आते ही कोठारी परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं. वहीं अब राजा को परी सबक सिखाने वाली है. तलाक का केस लड़ने के लिए परी और राजा कोर्ट जाएंगे.

परी कोर्ट में राजा की जमकर धज्जियां उड़ाएगी. कोठारी परिवार का नाम परी बदनाम करके ही दम लेगी.पाखी इसी बीच ईशानी की शादी पक्की करने वाली है. वहीं, ईशानी किसी से भी शादी करने से इंकार कर देती है. इस बीच पाखी और ईशानी के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी.

अंश के कोठारी हाउस से बाहर जाने के बाद माही को पता चलता है कि गौतम क्या चाल चल रहा है. माही समझ जाएगी कि गौतम बदला नहीं है बल्कि वो सबको बेवकूफ बना रहा है. परी कोर्ट में साबित कर देगी कि वसुंधरा कितनी नालायक है. परिवार की बेइज्जती होते देख वसुंधरा और पराग का दिमाग खराब हो जाएगा.

माही बनाएगी प्रार्थना के बच्चे को हथियाने का प्लान

वहीं, परी अपनी फूटी किस्मत को कोसने वाली है. सच पता चलने के बाद भी गौतम से माही अलग नहीं होगी. बल्कि वो तो गौतम को गलत कामों में सपोर्ट करेगी. अब माही प्रार्थना के बच्चे को हथियाने का प्लान बनाएगी.अनुपमा इसी बीच नई इंवेस्टर से मिलने वाली है. हालांकि, वो इंवेस्टर जल्द ही अनुपमा के लिए मुसीबत बन जाएगी.

