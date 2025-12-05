Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के सामने आएगा मिहिर और नॉयना के अफेयर का सच, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होगा बड़ा धमाका
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में खूब तमाशा देखने को मिलने वाला है.मिहिर को समझ आ जाएगा कि तुलसी झूठ नहीं बोल रही थी उसने हमेशा घर का भला चाहा.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब बवाल मचा हुआ है.तुलसी के घर में पुलिस की एंट्री हो चुकी है. शो में अब तक आपने देखा कि पुलिस कहती है कि मिहिर ने अपनी कंपनी में घोटाला किया है.तुलसी ऐसे में पुलिस से कहती है कि कंपनी की मालकिन वो है और उसकी ही गिरफ्तारी होनी चाहिए.
तुलसी के जेल जाते ही मिहिर बौखला जाता है. बिना देर किए तुलसी को मिहिर जेल से बाहर निकालता है. तुलसी और मिहिर को साथ देखकर नॉयना भड़क जाती है.इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर अपने ऑफिस में एक-एक डॉक्यूमेंट की तलाशी करेगा.
मिहिर को होगा पछतावा
मिहिर को पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में गड़बड़ी हुई है.मिहिर को पता चल जाएगा कि रणविजय ने उसके नकली साइन करके पैसे निकाले हैं. मिहिर ये बात जाकर चौंक जाएगा कि रणविजय ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है.रणविजय की सच्चाई जान मिहिर को खूब पछतावा होगा.
मिहिर समझ जाएगा कि तुलसी की कोई गलती नहीं थी. मिहिर मन ही मन फैसला लेगा कि वो तुलसी की मदद करेगा.वहीं, नॉयना को इस बात का डर सताने वाला है कि कहीं वो नॉयना को खो ना दे.मौका मिलते ही तुलसी से मिहिर माफी मांगने वाला है. मिहिर कहता है कि वो बेटी के प्यार में अंधा हो गया था.काफी वक्त बाद तुलसी के साथ बैठकर मिहिर अच्छे से बात करेगा.
रणविजय के प्लान होंगे फेल
तुलसी और मिहिर मिलकर सबूत जमा करेंगे. दोनों मिलकर अपनी बेटी की शादी तोड़ेंगे. परी इस बात को जानकर सदमे में जाने वाली है.जल्द ही तुलसी और मिहिर की वजह से रणविजय के सारे प्लान फेल हो जाएंगे. ऐसे में दोनों मिलकर रणविजय को सबक सिखाने वाले हैं. वहीं, तुलसी को मिहिर और नॉयना के अफेयर के बारे में भी पता चल चुका है. हालांकि, इन सबके बाद भी तुलसी चुप है, क्योंकि वो मिहिर से सच्चाई जानना चाहती है.
