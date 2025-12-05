Anupama Spoiler: रजनी और गौतम का निकलेगा गहरा कनेक्शन, राही पर गंदी नजर डालेगा उसी का प्रोफेसर
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. जल्द ही शो में रजनी और गौतम को लेकर एक बड़ा राज खुलने वाला है. अनुपमा के लिए रजनी आफत बनने वाली है.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में रोज कोई न कोई ड्रामा देखने को मिल रहा है. अनुपमा को इन दिनों नई-नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर जाती है. वहीं, राही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हैं. अनुपमा सबको ये बताती है कि वो एक कंपनी के सेलिब्रेशन में जाने वाली है.
'अनुपमा' को जहां एक बार फिर से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. इसी बीच अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव होगा.जल्द ही आप देखेंगे कि रजनी के बच्चों की शो में एंट्री होगी.रजनी सालों बाद अपने बच्चों को देख खुश हो जाएगी.रजनी अनुपमा को दिखाती है कि वो उसकी सगी है.
अनुपमा को चॉल से दूर करने के लिए रजनी एक नई चाल चलेगी.वहीं, अनुपमा भी अपनी सहेली पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगी.अनुपमा अपनी टीम के साथ को एक साथ रहने के लिए कहेगी. दूसरी तरफ राही अपने टीचर के पास क्लास लेने जाएगी.इस दौरान राही को एहसास होगा कि उसका टीचर उस पर गंदी नजर डाल रहे हैं.
गौतम और रजनी का है पुराना कनेक्शन
ईशानी और परी को लॉन्च करने के लिए अनुपमा खूब पापड़ बेलेगी.अनुपमा को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा. अनुपमा पर इस बीच एक और बम फूटेगा.रजनी को इसी बीच पता चलने वाला है कि गौतम के संग उसका पुराना कनेक्शन है. बता दें रजनी का ही बेटा निकलेगा गौतम.
जल्द ही अनुपमा को एहसास होगा कि रजनी उसे बेघर करने की कोशिश कर रही है.अनुपमा इस बात को जानकर सदमे में जाने वाली है. अनुपमा को समझ आ जाएगा कि रजनी ने उसके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की है.इसी बीच एक बार फिर से अनुज अनुपमा की जिंदगी में दस्तक देगा.
पराग को होगा गौतम पर शक
वो अनुपमा का पीछा करेगा.अनुपमा को एहसास होगा कि अनुज उसी के आसपास है.रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही गौतम पर पराग को शक होगा.पराग को समझ आ जाएगा कि गौतम उसी पीठ पीछे कुछ तो गुल खिला रहा है.ऐसे में गौतम मुंबई जाने का फैसला लेगा.अनुपमा इसी बीच अपनी सहेली रजनी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी.
