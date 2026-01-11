हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने रचा इतिहास, एकता कपूर ने मनाया 2000 एपिसोड का जश्न

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है. रिकॉर्ड हासिल होते ही एकता कपूर खुशी के मारे झूम उठी हैं बात करते हुए एकता कपूर इमोशनल हो गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया का पॉपुलर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ इस समय दर्शकों के बीच धूम मचा रहा है.स्मृति ईरानी,अमर उपाध्याय और एकता कपूर के इस शो ने बीते महीनों में टीआरपी की टॉप 3 में अपनी जगह बनाई हुई है.कहानी में आने वाले ट्विस्ट और रोमांच ने दर्शकों को बार-बार टीवी से जोड़ रखा है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने बनाया तगड़ा रिकॉर्ड
अब इस शो को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने अपने 2000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जो पिछले 25 सालों में किसी भी टीवी शो के लिए एक शानदार माइलस्टोन है. इस रिकॉर्ड को हासिल होते ही शो की निर्माता एकता कपूर खुशी के मारे झूम उठी हैं और उन्होंने टीम के सभी मेंबर्स को इस सक्सेस के लिए बधाई दी. शो की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी और दर्शकों का प्यार यह साबित करता है कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक टीवी इतिहास का हिस्सा बन चुका है.

इमोशनल हुई एकती कपूर
सीरियल के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा- 'सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी मेरे लिए केवल एक शो नहीं है. इस शो ने इंडिया की कई जनरेशन्स को यादें दी हैं.25 साल बाद सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने अपने 2000 एपिसोड्स का सफर पूरा किया है. इससे पता चलता है कि सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लोग कितना प्यार करते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

 

एकता कपूर ने आगे कहा- 'सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के साथ लोगों के इमोशन्स जुड़े हुए हैं. फैंस को शो की कहानी पसंद आ रही है. मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपका शो हिट ही रहेगा. आपके शो की कहानी फैंस के दिलों तक जाने का रास्ता खोज ही निकालेगी. सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी आज भी घर घर जाना जाता है. हमारे शो के साथ साथ राइटर्स टेक्निशियन और पार्टनर्स भी ग्रो कर रहे हैं.'

टीआरपी में अनुपमा को पछाड़ डाला 
बता दें, हाल ही में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में 6 साल लंबा लीप देखने को मिला था. लीप आते ही तुलसी और मिहिर अलग हो गए थे. ऐसा होते ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग सातवें आसमान पर पहुंच गई थी. रातों रात सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने टीआरपी में अनुपमा को पछाड़ डाला था.

Published at : 11 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor SMRITI IRANI Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
