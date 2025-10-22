कृतिका सेंगर को दिवाली पर सताई ससुर पंकज धीर की याद, कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर पंकज धीर 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. पंकज धीर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शॉक्ड रह गई थी. पंकज धीर के निधन पर उनके फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी थी. पंकज की फैमिली उन्हें बहुत मिस कर रही है. खासकर दिवाली के मौके पर सभी को पंकज धीर की बहुत याद आ रही है. दिवाली पर पंकज धीर की बहू कृतिका सेंगर उन्हें सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं.कृतिका ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पंकज को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया था.

कृतिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट डालकर बताया है कि ससुरजी के बिना त्योहार मनाना कितना मुश्किल है. उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें जलता हुआ दीया है.

कृतिका को सताई याद

कृतिका सेंगर ने दीए की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'जब आप किसी अपने को खो देते हैं, आपको एहसास होता है कि त्योहार कितने भारी लग सकते हैं.' साथ ही दिल टूटने वाली इमोजी पोस्ट की है.कृतिका का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने ससुर पंकज धीर को याद करते हुए ये पोस्ट शेयर किया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो पंकज धीर कैंसर से जंग लड़ रहे थे. उनकी सर्जरी भी हुई थी. उनका कैंसर ठीक हो गया था मगर दोबारा उन्हें कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी.

सलमान खान पहुंचे थे अंतिम संस्कार में

बता दें पंकज धीर के अंतिम संस्कार में कई बड़े सितारे पहुंचे थे. जिसमें से एक सलमान खान भी थे. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. वहीं पंकज धीर की प्रेयरमीट में रोहित शेट्टी, शरद सक्सेना, सुरेश ओबेरॉय, ईशा देओल, जायद खान, तन्वी आजमी, मोहित रैना समेत कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें: दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती