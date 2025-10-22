हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती

दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती

Priya Malik: बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक दिवाली पर आग में जलते जलते बची हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर खुद के साथ हुई भयावह घटना का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक सोमवार रात दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आग में जलने से बाल-बाल बच गईं. इस अभिनेत्री-कवि ने खुलासा किया कि समय रहते उनके पिता ने उनकी जान बचा ली वरना कुछ भी हो सकता था. वहीं प्रिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दिवाली की रात उनके साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा किया है.

दिवाली पर आग में जलने से बचीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक
21 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर भयानक आपबीती शेयर करते हुए प्रिया ने लिखा, "मैं अपने पड़ोसियों के साथ एक तस्वीर ले रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने अपने राइट कंधे से आग की लपटें उठती देखीं और महसूस किया कि मेरी पूरी पीठ जल रही है और मैं एक छोटी सी आग की नहीं, बल्कि भीषण लपटों की बात कर रही हूं. शुक्र है कि मेरे पिताजलते हुए कपड़ों को फाड़ने में कामयाब रहे क्योंकि जलने से बचने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन इस घटना ने मुझे और हमारे परिवार को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है."

अपने इमोशनल नोट में, बिग बॉस 9 फेम ने बताया कि सावधानी बरतने के बावजूद भी चीज़ें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं. उन्होंने लिखा, "जहां हर कोई आग से सुरक्षा की बात करता है और सोचता है कि ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकतीं, वहीं कल रात मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी मेरी जान ले सकती थी."


दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती

सदमे में हैं एक्ट्रेस
उन्होंने आगे कहा, "उस पल में मेरे पिताजी हीरो थे. मैं ठीक हूं, मेरे कंधों, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन है. मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी और नुकसान के कैसे बच गई, लेकिन इस घटना ने शायद मुझे दिवाली के सदमे से हमेशा के लिए भर दिया है."अभिनेत्री ने इस बात पर भी राहत जताई कि दुर्घटना के समय उनका बच्चा उनकी गोद में नहीं था. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में प्लीज अपना ख्याल रखें और सबसे अहम बात, मुझे खुशी है कि जब यह हुआ तब मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं लिए हुए थी. मैं शायद अगले साल भी जश्न मनाऊंगी, लेकिन यह ज़िंदगी के लिए एक सबक है."


दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती

बता दें कि बिग बॉस 9 से फेम पाने वाली प्रिया मलिक ने 2022 में दिल्ली के एक गुरुद्वारा समारोह में एंटरप्रेन्योर करण बख्शी से शादी की थी.  इस जोड़े ने 31 मार्च, 2024 को अपने बेटे जोरावर का वेलकम किया था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya Malik 🌻 प्रिया मलिक (@priyasometimes)

Published at : 22 Oct 2025 10:28 AM (IST)
Tags :
Priya Malik Bigg Boss 9
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget