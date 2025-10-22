बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक सोमवार रात दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आग में जलने से बाल-बाल बच गईं. इस अभिनेत्री-कवि ने खुलासा किया कि समय रहते उनके पिता ने उनकी जान बचा ली वरना कुछ भी हो सकता था. वहीं प्रिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दिवाली की रात उनके साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा किया है.

दिवाली पर आग में जलने से बचीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक

21 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर भयानक आपबीती शेयर करते हुए प्रिया ने लिखा, "मैं अपने पड़ोसियों के साथ एक तस्वीर ले रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने अपने राइट कंधे से आग की लपटें उठती देखीं और महसूस किया कि मेरी पूरी पीठ जल रही है और मैं एक छोटी सी आग की नहीं, बल्कि भीषण लपटों की बात कर रही हूं. शुक्र है कि मेरे पिताजलते हुए कपड़ों को फाड़ने में कामयाब रहे क्योंकि जलने से बचने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन इस घटना ने मुझे और हमारे परिवार को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है."

अपने इमोशनल नोट में, बिग बॉस 9 फेम ने बताया कि सावधानी बरतने के बावजूद भी चीज़ें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं. उन्होंने लिखा, "जहां हर कोई आग से सुरक्षा की बात करता है और सोचता है कि ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकतीं, वहीं कल रात मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी मेरी जान ले सकती थी."





सदमे में हैं एक्ट्रेस

उन्होंने आगे कहा, "उस पल में मेरे पिताजी हीरो थे. मैं ठीक हूं, मेरे कंधों, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन है. मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी और नुकसान के कैसे बच गई, लेकिन इस घटना ने शायद मुझे दिवाली के सदमे से हमेशा के लिए भर दिया है."अभिनेत्री ने इस बात पर भी राहत जताई कि दुर्घटना के समय उनका बच्चा उनकी गोद में नहीं था. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में प्लीज अपना ख्याल रखें और सबसे अहम बात, मुझे खुशी है कि जब यह हुआ तब मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं लिए हुए थी. मैं शायद अगले साल भी जश्न मनाऊंगी, लेकिन यह ज़िंदगी के लिए एक सबक है."





बता दें कि बिग बॉस 9 से फेम पाने वाली प्रिया मलिक ने 2022 में दिल्ली के एक गुरुद्वारा समारोह में एंटरप्रेन्योर करण बख्शी से शादी की थी. इस जोड़े ने 31 मार्च, 2024 को अपने बेटे जोरावर का वेलकम किया था.