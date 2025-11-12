सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का जल्द ही फिनाले होने वाला है. नए साल में 'बिग बॉस 19' खत्म हो जाएगा. ऐसे में मेकर्स ने अब रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' काम करना शुरू कर दिया है. ऐसे में अब एक-एक कर कंटेस्टेंट के नाम भी शामिल आने लगे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी' अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देगा. मेकर्स ने 'खतरों के खिलाड़ी' पर काम तेज कर दिया है. इसी बीच टीवी के एक एक्टर का नाम 'खतरों के खिलाड़ी 15' से जुड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार शोएब इब्राहिम को मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए अप्रोच किया है.

शोएब इब्राहिम के नाम की है चर्चा

टेलीचक्कर के अनुसार 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स और शोएब इब्राहिम के बीच शो को लेकर बात चल रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो शोएब इब्राहिम इस शो में नजर आएंगे.हालांकि, अभी तक इस बात पर ना तो 'खतरों के खिलाड़ी' के मेकर्स ने मुहर लगाई है और ना शोएब इब्राहिम ने ही कुछ कहा है. पिछले काफी वक्त से शोएब इब्राहिम टीवी से दूर हैं.

A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

इन दिनों वो अभी वाइफ दीपिका कक्कड़ का ध्यान रख रहे हैं. क्योंकि, उनकी वाइफ लिवर कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं. सर्जरी होने के बाद भी दीपिका पूरी तरह से ठीक नहीं हैं. दीपिका के साथ-साथ शोएब को अपने बेटे की भी देखभाल करनी होती है. हालांकि, शोएब के फैंस टीवी पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. अगर शोएब खतरों के खिलाड़ी में नजर आते हैं तो ये उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होगा.

