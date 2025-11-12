शाहरुख खान के लाडले ने एक्टर के तौर पर तो नहीं लेकिन बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर करियर की शुरुआत कर ली है. उनकी ये सीरीज 18 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस सीरीज को देखने के बाद लोगों ने आर्यन के डायरेक्शन की जमकर तारीफ की थी. आर्यन खान ना सिर्फ पॉपुलर स्टार किड हैं बलकि बेहद अमीर भी हैं. बता दें नेटवर्थ के मामले में जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे से भी आगे हैं आर्यन खान.

आर्यन खान की नेटवर्थ

शाहरुख खान के आर्यन खान का जन्म 13 नवंबर 1997 में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की. उसके बाद आर्यन ने आगे की पढ़ाई लंदन के सेवनओक्स स्कूल से की. आर्यन ने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म और टेलीविजन मेकिंग में ग्रैजुएशन किया है.

आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान की तरह एक्टिंग में करियर नहीं बनाया. बल्कि, बैड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया. वहीं, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं.

आर्यन खान की नेटवर्थ Timesnownews.com के अनुसार 80 करोड़ रुपये है. वो बिजनेस वेंचर और इनवेस्टमेंट के जरिए करोड़ों की कमाई करते हैं.



शाहरुख खान के लाडले सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर भी हैं. उन्होंने 2022 में एग लग्जरी लाइफस्टाइल लेबल , D’YAVOL, को को-लॉन्च किया था. उसके बाद उन्होंने स्ट्रीटवियर और स्पिरिट्स की एक लाइन, D’YAVOL X को लॉन्च किया.



आर्यन ने जो ब्रांड लॉन्च किया है, उसमें जैकेट की कीमत 2 लाख रुपये, टी-शर्ट की कीमत 24,400 रुपये और हुड्डी की कीमत 45,500 रुपये बताई जाती है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है उनका ब्रांड कितना लग्जरी है.



आर्यन के पास ऑडी A6, BMW 730 LD, मर्सिडीज GLS 350D और स्पोर्टी GLE 43 AMG कूपे जैसी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है.

जाह्नवी कपूर नेटवर्थ

जाह्नवी कपूर ने बॉलीवुड में धड़क फिल्म से डेब्यू किया था. जाह्नवी बेशक स्टार किड हैं, लेकिन अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वो अपने एज ग्रुप की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. Koimoi के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 82 करोड़ रुपये है. जाह्नवी के पास भी लेक्सस एलएम, बीएमडब्ल्यू एक्स 5 और मर्सिडीज जीएलई जैसी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है.

अनन्या पांडे की नेटवर्थ

अनन्या पांडे ने अपने छोटे से करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की शानदार फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. अनन्या की नेटवर्थ पर गौर करें तो Times Now के अनुसार 74 करोड़ रुपये है.

